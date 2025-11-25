El gobierno de Rusia desplegó un nuevo ataque masivo contra Ucrania este lunes y martes, en plena renegociación de un acuerdo de paz entre las partes. Una serie de 22 misiles Kinzhal y 460 drones Shahed -según rel recuento ucraniano- impactó en varias regiones y dejó al menos seis muertos en Kiev.

La respuesta militar rusa tuvo lugar después de que Moscú rechazara una propuesta de paz elevada por naciones europeas, que a su vez era una contrapropuesta al plan de paz presentado por Rusia y Estados Unidos. Esta escalada muestra un retroceso en la búsqueda de la paz.

Según Zelenski, el ataque ruso alcanzó a Rumania y Moldavia

En un posteo en la red social X en las primeras horas de este martes, el propio presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, dio cuenta de los daños que el ataque aéreo ruso causó en su país con fotos elocuentes.

"En este momento, en Kiev, nuestros equipos de emergencia trabajan en las zonas de los ataques rusos. El principal ataque ruso durante la noche tuvo como objetivo la capital y la región, causando graves daños a edificios residenciales e infraestructura civil en toda la ciudad. Hasta el momento, se reportan trece personas heridas y, lamentablemente, seis fallecidas. Mi más sentido pésame a todas sus familias y seres queridos", dijo Zelenski.

En su mensaje, el mandatario enumeró las regiones bajo asedio militar. "También hay destrucción en la región de Odesa: los puertos, el suministro de alimentos y la infraestructura fueron atacados sin ningún propósito militar. También atacaron las regiones de Dnipropetrovsk, Járkov, Chernígov y Cherkasy. Los objetivos principales fueron el sector energético y todo lo que permite el funcionamiento normal de la vida."

En cuanto al armamento desplegado, Zelenski detalló: "En total, los rusos lanzaron 22 misiles de diversos tipos, incluidos los aerobalísticos, y más de 460 drones, la mayoría de ellos "shaheds" ruso-iraníes. Se sabe que cuatro drones cruzaron el espacio aéreo de nuestros vecinos, Moldavia y Rumanía".

Finalmente, el presidente ucraniano exhortó a sus socios: "Es necesario salvar vidas cada día. Las armas y los sistemas de defensa aérea son importantes, al igual que la presión de las sanciones sobre el agresor. No puede haber pausas en la asistencia. Lo más importante ahora es que todos los socios avancen juntos hacia la diplomacia, mediante esfuerzos conjuntos". Y cerró: "La presión sobre Rusia debe dar resultados. Gracias a todos los que apoyan a Ucrania".

Zelenski había advertido en X que Ucrania estaba bajo inminente amenaza rusa

Unas horas antes del ataque, Zelenski había advertido a través de su cuenta en la red social X: "Debemos ser conscientes de que Rusia no aliviará su presión sobre Ucrania. En estos días y semanas, es esencial tomar muy en serio las alertas de ataques aéreos y todas las amenazas de ataques similares”.

En el mensaje decía también: "Si hay negociaciones, si hay un compromiso constructivo, si realmente estamos poniendo fin a la guerra, entonces no debe haber misiles ni ataques masivos contra Ucrania ni contra nuestro pueblo."

Rusia exige que Ucrania reconozca las "nuevas realidades territoriales" de las regiones ocupadas

El punto principal de conflicto que frustra los acercamientos diplomáticos es la cuestión territorial. La delegación rusa exige que Ucrania reconozca las denominadas “nuevas realidades territoriales”, es decir, que acepte como parte de Rusia las cuatro regiones ucranianas ocupadas militarmente: Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia, anexadas en septiembre de 2022 sin reconocimiento internacional. El Kremlin mantiene una postura de no retroceso en relación con la soberanía de estos territorios, así como de la península de Crimea, anexada en 2014.

El gobierno ucraniano sostiene una posición inalterable, que condiciona cualquier negociación al restablecimiento de sus fronteras de 1991. Esta demanda implica la retirada total de las tropas rusas de los territorios ocupados, incluida la península de Crimea.

El ataque masivo lanzado por Rusia se produjo con el uso de sistemas aéreos avanzados. La intensidad de los bombardeos ratifica el nivel de hostilidad que mantiene el conflicto en el frente. El reporte sobre el empleo de drones y misiles contra infraestructura civil y militar en varias áreas del país muestra que la guerra continúa sin interrupciones, a pesar de los esfuerzos diplomáticos.

Noticia en desarrollo