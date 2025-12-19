Con Oracle como socio, TikTok definió el acuerdo que le permitirá operar en EE.UU.

Luego de largos meses de negociaciones y enfrentamientos con la administración Trump, TikTok anunció este jueves a sus empleados los detalles finales del acuerdo, como "empresa conjunta", que le permitirá junto a inversores americanos mantener sus operaciones en Estados Unidos, aventando las amenaza de la Casa Blanca de prohibirla por su propiedad china.

Citado por la agencia AFP, el director ejecutivo de TikTok, Shou Chew, informó a sus empleados que la red social y el propietario chino, ByteDance, que está acordado el nuevo joint venture, con los gigantes estadounidenses Oracle y Silver Lake, y la poderosa MGX, del gobierno de Abu Dabi, como principales inversores.

El cofundador de Oracle, Larry Ellison, es un aliado de larga data del presidente estadounidense Donald Trump, por lo que se cree que el acuerdo contará con el visto bueno de la Casa Blanca.

"La empresa conjunta estadounidense será responsable de la protección de datos, la seguridad de los algoritmos, la moderación de contenido y la garantía de software en Estados Unidos", declaró Chew al personal de TikTok en el memorandum. "También tendrá el derecho y la autoridad exclusivos para garantizar la seguridad del contenido, el software y los datos de los usuarios estadounidenses".

Chew informó a sus empleados que la mitad de la empresa estadounidense estará en manos de un consorcio de nuevos inversores, que incluye a Oracle, Silver Lake y MGX, cada uno con un 15 %. Las filiales de los inversores actuales de ByteDance poseerán poco más del 30% de la empresa, mientras que ByteDance conservará poco menos del 20%, la participación máxima permitida para una empresa china según la ley.

Según el memorando, las entidades estadounidenses de TikTok Global gestionarán la interoperabilidad global de los productos y ciertas actividades comerciales, como el comercio electrónico, la publicidad y el marketing. Chew señaló que hay más trabajo por hacer antes del 22 de enero, fecha límite para el cierre del acuerdo.

Disputa que viene desde Biden

Esta nueva configuración responde a una ley aprobada durante el gobierno del predecesor de Trump, Joe Biden, que obligó a ByteDance a vender las operaciones de TikTok en Estados Unidos o a enfrentarse a una prohibición en su principal mercado. Los responsables políticos estadounidenses, incluido Trump en su primera presidencia, ya habían advertido que China podría utilizar TikTok para "extraer datos de los estadounidenses o ejercer influencia a través de su algoritmo".

En su nueva gestión, Trump ha retrasado la aplicación de la ley mediante sucesivas órdenes ejecutivas, la más reciente extendiendo el plazo de negociación con ByteDance hasta enero. El acuerdo confirma en gran medida un anuncio de la Casa Blanca de septiembre, según el cual se había acordado con el gobierno de Xi Jinping formar nueva empresa que cumpliría con los requisitos de la ley de 2024.

"Si pudiera hacerlo 100% MAGA, lo haría, pero lamentablemente no va a funcionar así", declaró Trump a la prensa tras el anuncio de TikTok en septiembre. El memorando fue el primer indicio de que TikTok había firmado el acuerdo anunciado por la administración Trump y que habría requerido la aprobación del gobierno chino para proceder. En septiembre, Trump nombró específicamente a Ellison, el jefe de Oracle y uno de los hombres más ricos del mundo, como un actor clave en el acuerdo.

