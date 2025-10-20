El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habló este domingo por la noche sobre el salvataje financiero anunciado por el secretario del Tesoro Scott Bessent para Argentina, que supuestamente incluye un swap por USD 20.000 millones, además de la intervención en el mercado de cambios. “Nada beneficia a Argentina. Están luchando por su vida, se están muriendo”, insistió Trump.

A bordo del Air Force One, Trump habló con la prensa y adelantó que su país podría comprar carne argentina en un intento por bajar los precios para los consumidores estadounidenses. "Compraríamos carne de res de Argentina", declaró y agregó: "Si lo hacemos, bajaremos los precios”. Entonces una periodista aprovechó para consultarle: “¿Qué tenés para decirles a los agricultores de Estados Unidos que sienten que el acuerdo con Argentina los beneficia más que a ellos?”.

“Argentina está luchando por su vida, jovencita, vos no sabés nada sobre eso. Están luchando por su vida, nada beneficia a Argentina. Están luchando por su vida, ¿entendés lo que significa? No tienen dinero ni nada, están luchando para sobrevivir”, remarcó entonces Trump.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Trump y Georgieva crean kirchnerismo

“Si yo puedo ayudarlos a sobrevivir en un mundo libre… sucede que me agrada el presidente de Argentina, creo que está tratando de hacer lo mejor que puede, pero no lo hagas sonar como que les va genial, se están muriendo, ¿de acuerdo? Se están muriendo”, estableció Trump sobre el pueblo argentino, en una extraña defensa a su socio y “amigo personal”, Javier Milei.

La semana pasada, al recibir al mandatario libertario en Washington, Trump lanzó una advertencia sobre el inminente escenario electoral argentino y su posible impacto en las relaciones bilaterales. "Si un socialista o un comunista gana, te sentís diferente sobre hacer una inversión. Si (Javier Milei) pierde con un candidato de extrema izquierda, no seremos generosos con Argentina", aseguró ante la prensa.

“Nuestros acuerdos están sujetos a quién gane las elecciones. Porque con un socialista es muy diferente hacer inversiones”, reiteró, dejando en claro que la relación bilateral dependerá de la continuidad de la agenda libertaria. Luego Milei aseguró que el apoyo de Trump no está atado a las elecciones legislativas del domingo 26 de octubre, sino que la administración republicana “va seguir apoyándolo, al menos, hasta 2027”.

La respuesta de Trump al movimiento “No a los reyes”: “Es un chiste”

Bajo el lema "No a los reyes", enormes multitudes tomaron este sábado las calles de Estados Unidos para protestar contra el Gobierno de Donald Trump, en unas movilizaciones que los republicanos tildaron de "odio" al país.

"El presidente cree que su poder es absoluto. Pero en Estados Unidos no tenemos reyes y no cederemos ante el caos, la corrupción y la crueldad", afirma el movimiento "No Kings" ("No a los reyes"), que reúne a unas 300 organizaciones que denuncian autoritarismo.

"No soy rey. Me rompo el culo trabajando para hacer grande a nuestro país, eso es todo, no soy un rey en absoluto”, respondió Trump en la misma entrevista de este domingo. "Creo que es un chiste", opinó sobre el movimiento y añadió: “Observé a la gente, no son representativos de este país”.

ML