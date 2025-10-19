Scott Bessent y Sam Altman, los dos woke que son el salvavidas de un Milei en crisis

Hasta que Elon Musk comprendió que su emulación pública de Jason Voorhee –el personajes de la saga Martes 13– con la motosierra que le regaló Javier Milei había sido demasiado, el CEO de Tesla había publicado tres posteos en X para alentar a empresarios del mundo a invertir en Argentina. Musk no invirtió peso alguno en el país, y tampoco posteó comentario alguno respecto del inusual apoyo económico que, desde la presidencia de Trump, lidera Scott Bessent.

Hasta el cierre de esta edición, Elon Musk tampoco dedicó siquiera un reposteó sobre la reciente visita de Javier Milei a la Casa Blanca. Y no hizo mención en su red social a que finalmente, un empresario tecnológico, sam Altman, envió una carta de intención para invertir 25 mil millones de dólares en Argentina. A decir verdad, ni Sam Altman expresó en X o en Instagram, algo acerca de esto.

Enemigos. Casualidad o no, estos dos poderosos hombres a los que se abraza Javier Milie ante el fracaso de su plan económico –Bessent y Altman–, son dos de las personas que Elon Musk desprecia.

Por un lado, quiso convencer a Trump de que no propusiera a Scott Bessent como secretario del Tesoro, y fracasó. Por el otro, combatió la decisión de que el directorio mantuviera a Sam Altman como CEO de OpenAI, empresa de la que Elon Musk fue accionista inicial y terminó siendo expulsado.

Familias. Pero además Bessent y Altman son la manifestación concreta de la ideología woke que Musk ataca con furibundas declaraciones, y como también hacen Milei y los libertarios, con fake news. ¿Como es el wokismo del funcionario de Trump y del CEO de OpenAI?

Scott Bessent trabajó más de una década con George Soros, el millonario a quienes todo los antiwoke aún hoy atacan por consider que es quien financia en el mundo al wokismo (progresismo). Además, Bessent se casó en 2011 con John Freeman, un abogado de bajo perfil, con quien fueron padres por surbrogación de vientre de Cole y de Caroline, hoy casi adolescentes. Rodeado de ellos –su familia– como gran apoyo, dio su examen final ante el Senado de Estados Unidos para ser elegido secretario del Tesoro.

Sam Altman armó una familia similar; para la mirada de Musk: una familia woke. En 2024, hizo una ceremonia judía –con su hermano mayor como oficiante – para casarse con el informático australiano Olivier Mulherin. Y en febrero de este año, informó que habían sido padres de un niño.

Paradoja. El 23 de enero de 2025, Javier Milei dio un discurso en el Foro de Davos con ataques furibundos a la cultura woke, y tuvo su climax cuando dijo: “En sus versiones más extremas la ideología de género constituye lisa y llanamente abuso infantil. Son pedófilos”.

Elon Musk apoyó ese postulado pero su fanatismo por Milei no se tradujo en inversiones, ya no hay posteos ponderativos, y la motosierra fue descartada. En cambio los “wokistas” Scott Bessent y Sam Altman, son el único salvavidas al que Milei se aferra para no sucumbir.