El capítulo 'tecno-gay' de la gira de Javier Milei en Estados Unidos

Hace un par de semanas, Javier Márquez –biógrafo presidencial libertario– desplegó ante el periodista Ernesto Tenembaum, una homofobia violenta que celebró el fandom libertario en redes sociales. Un sentimiento que, por la confianza que Javier Milei le profesa, podría incluso compartir el Presidente. En esta promocionada gira tecno por Estados Unidos, dos de los CEOs que recibieron a Javier Milei son homosexuales: Sam Altman, CEO de OpenAI, y Tim Cook, CEO de Apple.

Enero 2024: Jack Altman (ctro.) casa a su hermano Sam Altman y Oliver Mulherin.

Si bien ambos tecno empresarios son reservados respecto de su intimidad, sí fueron abiertos al declarar su elección sexual. Incluso en 2014 la revista Fortune “destacó” a Tim Cook como “el único CEO abiertamente homosexual” en el ranking de los 500 CEOs que anualmente publica ese medio financiero.

El CEO de Apple le agradeció a Messi por el dinero que le hizo ganar.

“Aunque nunca he negado mi sexualidad, tampoco la he reconocido públicamente… Hasta ahora. Y quiero ser claro en esto: estoy orgulloso de ser homosexual, y considero que serlo es uno de los regalos más grandes que Dios me ha dado", dijo Tim Cook en 2014 en una entrevista con la CNN. Por entonces, hacía ya tres años que había asumido el puesto de Steve Jobs en Apple. La decisión de hacer esta declaración pública fue, dijo Cook, porque veía que la gente describía como “normal” solo a las personas heterosexuales. Y además porque “aprendí lo que era ser una minoría y esa sensación te da un nivel de empatía por otras personas que no son mayoría. (…) Y los comentarios prejuiciosos también me hicieron más fuerte”.

(De izq. a der.) El dj Zane Lowe, Tim Cook, y Ricky Martin.

Desde entonces, de manera personal y como titular de una corporación como Apple, Tim Cook apoya –y en algunos casos participa– de la celebración del Día del Orgullo, y tolera estoico que los medios le busquen novio, o que se empeñen en descubrir si tal o cual integrante de la compañía es su pareja.

En seis meses como Presidente, Milei ya dio dos vueltas al mundo.

En el caso de Sam Altman –cuya foto con Javier Milei develó que el Presidente mide 1,70–,la velocidad con la que su nombre pasó a ser sinónimo de “inteligencia artificial” fue similar a la que, al parecer, lo llevó cortar de lleno con los comentarios acerca de su sexualidad. Y la “presentación en sociedad” junto a su novio fue el 22 de junio de 2023, en una cena de Estado que Joe Biden dio en la Casa Blanca para recibir a Narendra Modi, primer ministro de la India.

Enero 2024. Festejo de casamiento de Sam Altman y Oliver Mulherin.

De formal smoking, Sam Altman ingresó con su pareja Oliver Mulherin, un ingeniero de software australiano de 30 años. Entre los invitados a esta cena de estado también estaban dos de los tecno empresarios con los que se entrevistó Javier Milei y su séquito: el mencionado Tim Cook, y Sundar Pichai, el CEO de Google. Siete meses después de esto, Sam Altman confirmó que se había casado con Mulherin, y que Jack Altman –uno de los hermanos de Sam– ofició la ceremonia.

¿Qué políticos integran el 'club antiderechos' del que es socio Javier Milei?

En un extenso reportaje que Sam Altman dio a The New York Times dan cuenta que en su St.Louis natal no era fácil ser homosexual. Y a los 17 años –en 2002–, mientras cursaba el colegio secundario, Altman habló con los profesores uno por uno para que aceptaran que en las puertas de las aulas colocaran un cartel que dijera “Espacio seguro” como forma de visibilizar el apoyo a los estudiantes homosexuales.

La sede central de Apple (Silicon Valley) en la previa de la celebración del Día del Orgullo.

Sam Altman y Oliver Mulherin declararon que quieren ser padres pronto porque, como dijo el CEO de OpenAI, él creció en una familia numerosa. Juntos viven entre Russian Hills –un cotizado barrio de San Francisco–, en y Napa Valley, donde tienen viñedos y donde, aunque Altman es vegetariano , crian ganado porque “a Mulherin le gusta”, dijo. Hace unos días, con un carta firmada por ambos, se sumaron a The Giving Plegue. Esta es una iniciativa que reúne a millonarios como Bill Gates y su ex Melinda French Gates, Warren Buffett, Mark Zuckerberg, Ted Turner, George Lucas, e incluso a Paul Singer, el titular del fondo buitre que afectó a la Argentina, que se comprometen públicamente en donar parte o mucho de su fortuna para la filantropía.

Tanto como Sam Altman como Tim Cook se sumaron al juego gestual que Javier Milei tiene con quienes lo reciben. Esto es, la foto que disimula papada y con los pulgares elevados. Pero a diferencia de Elon Musk, ninguno de ellos la publicó en las redes que más suelen utilizar, ni en la de sus empresas.

