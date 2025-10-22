Estados Unidos destruyó embarcación en el Pacífico y abatió a dos presuntos “narcoterroristas”

El gobierno de Estados Unidos anunció este miércoles que llevó a cabo un ataque letal contra una embarcación que operaba en una conocida ruta de contrabando de drogas en el Pacífico Oriental. El operativo fue autorizado por el presidente Donald Trump y supervisado por el secretario de Defensa, Pete Hegseth.

Según datos oficiales, la nave estaba vinculada a una organización calificada como “terrorista” y transportaba narcóticos hacia el norte del continente. Durante la operación, fueron abatidos dos presuntos narcoterroristas a bordo y no se reportaron víctimas entre las fuerzas estadounidenses que ejecutaron el ataque. El funcionario Hegseth señaló que la acción representa el octavo operativo de este tipo y el primero realizado en el Pacífico —las siete intervenciones anteriores se concentraron en el mar Caribe.

“El mensaje es claro: los narco-terroristas que pretendan traer veneno a nuestras costas no encontrarán puerto seguro en nuestro hemisferio”, enfatizó Hegseth, reforzando la postura de Washington de vincular narcotráfico y terrorismo.

La Casa Blanca explicó que estas operaciones se inscriben dentro de la definición legal de “conflicto armado” contra cárteles del narcotráfico, similar al marco utilizado tras el 11 de septiembre. Este nuevo giro en la estrategia estadounidense marca un endurecimiento de su acción militar marítima en la región, al tiempo que plantea interrogantes sobre la cooperación internacional y la jurisdicción en aguas altamente disputadas.

Por su parte, los analistas señalan que esta operación busca no solo interceptar cargamentos ilegales, sino también enviar una señal disuasoria a redes transnacionales que combinan tráfico de drogas, terrorismo y rutas marítimas sofisticadas. La experiencia estadounidense demuestra que el uso prolongado de inteligencia, tecnología naval y operaciones cinéticas se vuelve parte esencial del combate al narcotráfico global.

