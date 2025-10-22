EE.UU. destruyó una embarcación con drogas en el Pacífico bajo orden de Trump

El gobierno de Estados Unidos informó la destrucción de una embarcación operada por una organización designada como terrorista que realizaba actividades de narcotráfico en el Pacífico Oriental. El ataque, autorizado por el presidente Donald Trump, representa el octavo operativo de este tipo ejecutado por Washington y el primero fuera del mar Caribe.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, comunicó a través de su cuenta oficial en X que la acción respondió a información de inteligencia que identificó a la nave como parte de una ruta habitual de contrabando de narcóticos. “Bajo la dirección del presidente Trump, el Departamento de Guerra llevó a cabo un ataque cinético letal contra una embarcación operada por una organización terrorista dedicada al narcotráfico en el Pacífico Oriental”, expresó Hegseth.

Dos narco-terroristas abatidos y sin bajas estadounidenses

Durante la operación, dos presuntos narco-terroristas fueron abatidos. Según el Pentágono, no se registraron bajas ni heridos entre las fuerzas estadounidenses que participaron del ataque. “Ambos terroristas fueron eliminados y ninguna fuerza estadounidense resultó herida”, precisó Hegseth en su comunicado.

La embarcación transportaba una carga de narcóticos y navegaba por un corredor marítimo identificado por las agencias de inteligencia como una de las rutas más utilizadas para el tráfico de drogas hacia el norte del continente. El secretario de Defensa aseguró que el operativo refuerza la estrategia de Washington de atacar de forma directa las redes criminales transnacionales que combinan terrorismo y narcotráfico.

Una política de “cero refugio” contra las redes criminales

“El mensaje es claro: los narco-terroristas que pretendan traer veneno a nuestras costas no encontrarán un puerto seguro en nuestro hemisferio”, afirmó Hegseth. “Así como Al Qaeda libró una guerra contra nuestra patria, estos cárteles están librando una guerra contra nuestra frontera y nuestra gente.”

La Casa Blanca explicó que este tipo de intervenciones se desarrollan bajo la figura de “conflicto armado” contra los cárteles de la droga, amparada en el marco legal que permitió la ofensiva antiterrorista tras los atentados del 11 de septiembre de 2001.

En operaciones anteriores, dos tripulantes sobrevivientes fueron repatriados a Ecuador y Colombia. Sin embargo, las autoridades ecuatorianas informaron que uno de ellos, Andrés Fernando Tufiño, fue liberado por falta de pruebas en su país, sin presentar lesiones graves tras su retorno.

Una estrategia sostenida contra el narcoterrorismo

El Departamento de Defensa reiteró que ninguna de las misiones previas ha dejado bajas estadounidenses y que los operativos continuarán tanto en el Pacífico como en el Caribe. Washington mantiene su compromiso de neutralizar las rutas del narcotráfico internacional y fortalecer la seguridad hemisférica mediante el uso de inteligencia avanzada y operaciones de precisión.

La decisión de Trump de autorizar estos ataques marca un endurecimiento de la política estadounidense frente al narcoterrorismo, reforzando su mensaje de que “no habrá refugio ni perdón, solo justicia”.