El nombre de Jade Isabela Calláu Barriga, una Miss Bolivia arrestada en enero pasado tras el aterrizaje de emergencia de una avioneta en Entre Ríos con más de 300 kilos de cocaína, volvió a estar en el centro de la escena este domingo, cuando fue condenada a tres años de prisión en suspenso y expulsada del país, luego de un juicio abreviado aprobado por el Tribunal Oral Federal de Concepción del Uruguay. A través de un acuerdo entre la fiscalía, la defensa y la propia acusada, la jueza Mariela Rojas confirmó la sentencia que calificó a Calláu Barriga como “partícipe secundaria del delito” y le impuso una multa superior a 2,7 millones de pesos.

Su regreso a Bolivia se concretó, cuando abordó un vuelo de Aerolíneas Argentinas desde Aeroparque rumbo al aeropuerto Viru Viru, en Santa Cruz de la Sierra. A su vez, la joven de 22 años es sobrina de Jorge Adalid Granier Ruiz, alias “El Nono”, condenado por liderar una organización dedicada al tráfico aéreo de cocaína.

Al dictar la resolución, la magistrada valoró especialmente la corta edad de la acusada, la falta de antecedentes penales y las situaciones de violencia de género que habría sufrido por parte de su pareja, Leonardo Monte Alto Gusmao, un brasileño 30 años mayor que ella que pilotaba la avioneta. En la causa se detalla con precisión que el hombre la convenció de acompañarlo bajo el pretexto de “visitar a un conocido”.

En el corto viaje, ambos realizaron varias paradas en una estación de servicio, donde se conectaron a internet y cambiaron dinero, acciones que despertaron sospechas en la zona. A su vez, la investigación determinó que la joven no tuvo un rol activo en la logística del transporte de la droga, sino un aporte secundario.

Al homologar el acuerdo entre las partes, el tribunal ratificó de manera formal la expulsión de Calláu Barriga sin posibilidad de reingreso al país, luego de que la Dirección Nacional de Migraciones declarara irregular su permanencia. Seguidamente, fue escoltada cuidadosamente hasta el aeropuerto por la Policía Federal Argentina y finalmente recuperó la libertad al abordar el vuelo de regreso, cumpliéndose así todas las disposiciones legales correspondientes.

Paralelamente, el proceso contra Alto Gusmao sigue en curso y aún resta definir su situación judicial.

Quién es Jade Isabela Calláu Barriga, condenada por tráfico de cocaína

La joven, de 22 años, es sobrina del conocido “narco fantasma” Jorge Adalid Granier Ruiz, alias “El Nono”, condenado por liderar una organización dedicada al tráfico aéreo de cocaína. Apodada “Chabela”, ganó hace seis años el prestigioso concurso de belleza local de San Borja, un municipio del departamento del Beni, en Bolivia. De hecho, participó en varios realities de belleza y tuvo apariciones televisivas en Bolivia, incluyendo en un canal de Trinidad en agosto del año pasado.

A comienzos del 22 de enero pasado, Calláu Barriga viajaba junto a su pareja, el brasileño Leonardo Monte Alto Gusmao, quien pilotaba la aeronave que aterrizó de manera irregular en un campo de Holt Ibicuy, Entre Ríos, con destino previsto a la ciudad de Luján. Durante la inspección, la Policía halló diez bultos con 342 paquetes envueltos en nylon amarillo, cinco pequeñas cápsulas de droga y un cigarrillo artesanal, después de la alerta de un vecino a las autoridades.

La carga total de cocaína pesó 358,923 kilos, con una pureza superior al 85%, y su valor se estimó en unos 14 millones de euros en el mercado europeo y 2,2 millones en Argentina. A pesar de los intentos por ocultar la identidad de la aeronave, los investigadores descubrieron que bajo una pegatina estaba pintado el dominio boliviano CP-3806, que imitaba una matrícula argentina. Los peritajes posteriores confirmaron que su verdadera matrícula era LV-GQA, de fábrica.

Aunque el fuselaje había sido pintado de blanco y azul y se le colocaron distintas matrículas, los agentes constataron que la matrícula de fábrica N210U seguía visible en algunas partes de la aeronave inspeccionada. Incluso, se conservaban los colores originales en ciertas aberturas, y además se encontró una foto detallada de la avioneta con su apariencia original, lo que permitió a los investigadores reconstruir su historial y avanzar significativamente en la investigación.

De manera paralela, el hallazgo llevó a identificar a los propietarios: los hermanos peruanos Saúl Ángel y Steven Alessandro Villanueva Tomás, junto a su padre Saúl Ángel Villanueva Echevarría, quienes están vinculados, entre otros domicilios, al local bailable “Rumba Latina”, sobre la Avenida Rivadavia al 7200, en Flores, muy concurrido por la comunidad peruana. Allí, en ese lugar, Gendarmería encontró un simulador de vuelo completo, con tablero, palancas, pedales y partes de avioneta, además de manuales de vuelo que, según los investigadores, podrían haber sido utilizados para entrenar a los pilotos de la organización criminal.

Qué relación tiene el acusado de narcotráfico Fred Machado con el misterioso caso de la avioneta con cocaína

Claudio Ciccarelli, primo y testaferro de Fred Machado, vinculado a la compra irregular del Cessna y a empresas en Río Negro

La investigación sobre la avioneta que transportaba cocaína llevó a descubrir vínculos con Fred Machado y su red de testaferros. Allí, en el centro de la trama aparece Lácteos Vidal, empresa vinculada a Machado, donde destacan Vidal Bada Vázquez y María Cecilia Roncero, también propietarias de Transportes El Nacional.

A partir de los registros, se muestra que en junio de 2023 compraron un Cessna a Transportes El Nacional por apenas 13.000 dólares, pese a que su valor real superaba los 100.000 dólares; la misma habría sido utilizada por la exMiss Bolivia para su viaje con droga, un detalle que conecta la compra con el caso judicial.

De hecho, María Cecilia Roncero es socia de Claudio Ciccarelli, primo y testaferro de Fred Machado, vinculado a múltiples empresas y al gobierno de Río Negro. La compra del Cessna a un precio tan inferior al de mercado es considerada un indicio de operaciones irregulares dentro de esta red empresarial relacionada con Machado y Lácteos Vidal. Ciccarelli, además de sus vínculos empresariales, ha tenido cargos en el Ministerio de Turismo provincial y estuvo asignado a la Legislatura de Río Negro desde 2019, reportando al bloque de Juntos Somos Río Negro, liderado por el exgobernador Alberto Weretilneck.