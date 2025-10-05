La ex Miss Bolivia Jade Isabela Calláu Barriga, detenida en enero pasado cuando viajaba en una avioneta que aterrizó de emergencia en Entre Ríos con más de 300 kilos de cocaína, fue condenada a tres años de prisión en suspenso y expulsada del país. Así lo determinó este viernes la jueza Mariela Rojas, del Tribunal Oral Federal de Concepción del Uruguay, tras un acuerdo para un juicio abreviado que calificó a Calláu Barriga como "partícipe secundaria del delito".

A su vez, la magistrada impuso una multa millonaria de más de 2,7 millones de pesos para la joven boliviana, que ya regresó a su país: anoche viajó en un vuelo de Aerolíneas Argentinas desde Aeroparque hacia el Aeropuerto Internacional Viru Viru, en Santa Cruz de la Sierra. Calláu Barriga tiene 22 años y es sobrina de Jorge Adalid Granier Ruiz, conocido como “El Nono”, condenado por liderar una organización dedicada al tráfico aéreo de cocaína.

La jueza fundamentó la pena en la corta edad de la ex Miss y en la desigualdad frente a su novio, Leonardo Monte Alto Gusmao, un brasileño 30 años mayor que ella que pilotaba la avioneta con el cargamento. Además, el tribunal consideró su ausencia de antecedentes penales y que había sufrido violencia de género por parte de su pareja.

A juicio del tribunal, su aporte fue secundario, ya que no realizó tareas esenciales ni participó en la logística del traslado de la droga. De manera paralela, se homologó lo acordado entre las partes y dispuso la expulsión sin posibilidad de reingreso de Calláu Barriga, dado que la Dirección Nacional de Migraciones había declarado irregular su permanencia.

Durante la noche, la joven fue trasladada por una delegación de la Policía Federal Argentina y quedó en libertad al abordar el vuelo de regreso a su país. Por su parte, el proceso contra Alto Gusmao continúa en curso.

Quién es Jade Isabela Calláu Barriga, condenada por tráfico de cocaína

La joven, de 22 años, es sobrina del reconocido “narco fantasma” Jorge Adalid Granier Ruiz, alias “El Nono”, condenado por liderar una organización dedicada al tráfico aéreo de cocaína. Apodada “Chabela”, ganó hace seis años el prestigioso concurso de belleza local de San Borja, un municipio del departamento del Beni, en Bolivia.

A comienzos del 22 de enero pasado, Calláu Barriga viajaba junto a su pareja, el brasileño Leonardo Monte Alto Gusmao, quien pilotaba la aeronave que aterrizó de manera irregular en un campo de Holt Ibicuy, Entre Ríos. Durante la requisa, la Policía encontró diez bultos con 342 paquetes envueltos en nylon amarillo, además de cinco pequeñas cápsulas de droga y un cigarrillo artesanal, luego de la alerta de un vecino a las autoridades.

La policía incautó 358 kilos de cocaína con alta pureza, valuados en millones de euros, durante el operativo en Holt Ibicuy donde fue detenida Jade Isabela Calláu Barriga

La carga total de cocaína pesó 358,923 kilogramos, con una pureza superior al 85%, y su valor fue estimado en aproximadamente 14 millones de euros en el mercado europeo y 2,2 millones en Argentina. A pesar de los intentos por ocultar la identidad de la aeronave, los investigadores detectaron que bajo la pegatina estaba pintado el dominio boliviano CP-3806, mientras que los peritajes confirmaron que su verdadera matrícula era LV-GQA.

Aunque el fuselaje había sido pintado de blanco y azul y se le habían colocado distintas matrículas, los agentes constataron, mediante la llave y el tablero, que la matrícula de fábrica N210U seguía visible. De hecho, los colores originales de la aeronave permanecían en algunas aberturas, y se halló una foto de la avioneta y su apariencia original.

Gendarmería detuvo un camión bananero "narco" que trasladaba 444 kilos de cocaína

El hallazgo permitió identificar a los propietarios: los hermanos peruanos Saúl Ángel y Steven Alessandro Villanueva Tomás, junto a su padre, Saúl Ángel Villanueva Echevarría, quienes están vinculados, entre otros domicilios, al local bailable “Rumba Latina”, ubicado sobre la Avenida Rivadavia al 7200, en el barrio de Flores, y muy popular entre la comunidad peruana.

