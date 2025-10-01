Condenan a un hombre a 9 años de prisión en Corrientes: unificaron penas tras pericia por huellas clave

La Justicia de Corrientes dictó una pena de nueve años de prisión para Silvio Sebastián Duarte, luego de que el Juzgado de Juicio de Goya unificara una nueva condena con dos sentencias previas que el acusado ya cumplía en la capital provincial.

La PFA desmanteló tres búnkeres de drogas en Corrientes: hay dos detenidos

Duarte fue condenado el pasado 25 de septiembre a un año y seis meses por el delito de daño agravado por ser cometido contra un bien público. Esta sanción se sumó a las anteriores que ya purgaba, totalizando una pena efectiva de nueve años de prisión. La acusación estuvo a cargo del fiscal de Esquina, Javier Mosquera, y la sentencia fue dictada por el juez Julio Angel Duarte.

El ataque a la SAPS y la prueba clave

El nuevo delito que llevó a Silvio Sebastián Duarte a la unificación de penas fue un inexplicable acto vandálico cometido en la Sala de Atención Pública Primaria (SAPS) del Paraje El Carmen, ubicado sobre la Ruta Nacional N.° 12, kilómetro 704.

El condenado irrumpió en el centro de salud, destruyó el marco y vidrio de una ventana, y una vez dentro, prendió fuego un banco de madera y una de las puertas.

Golpe al contrabando en Chaco: interceptaron un camión con 250.000 atados de cigarrillos ocultos entre caños metálicos

Para vincularlo al hecho, fue decisiva la pericia del Equipo Técnico Interdisciplinario (ETI) del Ministerio Público Fiscal de Esquina. El criminalista Diego Escobar logró preservar la escena y levantar las huellas latentes que Duarte había dejado en el mobiliario del SAPS, lo cual robusteció la acusación pública.

Tres delitos unificados en una condena de nueve años

Al momento de la nueva sentencia, Duarte ya cumplía en la capital correntina sendas condenas por delitos cometidos previamente:

Seis años de prisión por tentativa de robo agravado por el uso de violencia. Un año y medio por tenencia ilegal de armas. Un año y medio por daño agravado contra el bien público (la nueva sentencia).

La unificación de las tres penas llevó al total de nueve años de prisión, que deberá cumplir el acusado.