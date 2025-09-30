La PFA desmanteló tres búnkeres de drogas en Corrientes: hay dos detenidos

La Policía Federal Argentina (PFA) desmanteló tres puntos de venta de estupefacientes en la capital correntina, en una operación que se enmarca en los lineamientos dictados por el Ministerio de Seguridad Nacional. Los procedimientos se realizaron en el barrio 17 de Agosto, logrando desbaratar lo que la fuerza federal definió como búnkeres de drogas.

Ataque de pitbull en Goya: una mujer sufrió graves heridas en el rostro y fue trasladada a Corrientes

El operativo en el barrio 17 de Agosto y los imputados

Las investigaciones fueron llevadas a cabo por personal de la División Unidad Operativa de Investigaciones Especiales Corrientes. El análisis de datos permitió a los federales detectar las tres fincas donde dos sospechosos serían responsables de la comercialización de cocaína y marihuana al menudeo.

Con la totalidad de las pruebas recolectadas, el Juzgado Federal N° 2 de Corrientes, a cargo Juan Carlos Vallejos, ordenó la realización de tres allanamientos simultáneos.

Tragedia en Las Breñas: una madre y su hijo murieron tras un violento choque frontal en un camino rural

Durante los procedimientos, un hombre y una mujer, sindicados como los responsables de los delitos, fueron notificados de la causa.

Drogas, armas y elementos de fraccionamiento secuestrados

El material incautado en los domicilios allanados incluye:

Varias dosis de cocaína y un kilogramo de marihuana , listos para su comercialización.

Elementos de corte y fraccionamiento de estupefacientes.

Dos armas de fuego (un revólver calibre .22 y otro largo calibre .32) y varias municiones.

Cuatro teléfonos celulares y otros elementos de interés para la causa.

A disposición de la Justicia Federal

Los dos imputados, junto a los materiales secuestrados, quedaron a disposición del Juzgado Federal N° 2 de Corrientes, que continuará con la actuación sumarial correspondiente por infracción a la Ley de Drogas.