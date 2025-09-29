Perfil
Ataque de pitbull en Goya: una mujer sufrió graves heridas en el rostro y fue trasladada a Corrientes

La víctima de apellido Gómez sufrió graves heridas en el rostro luego de ser atacada por el can. Debido a la seriedad de las lesiones, la víctima fue trasladada al hospital Escuela de Corrientes capital.

ataque de pitbull en Goya
El ataque ocurrió el viernes por la noche en una vivienda. | Gentileza

Una mujer se encuentra en estado grave luego de ser atacada por un perro de raza pitbull en la ciudad correntina de Goya. El brutal hecho ocurrió el viernes pasado en una vivienda ubicada por la calle Paso de los Libres al 400, mientras la víctima, de apellido Gómez, visitaba a un allegado.

Corrientes: detuvieron en Saladas a un hombre acusado de drogar y abusar de un joven

Graves heridas en el rostro

Tras el ataque, la mujer, de 35 años, sufrió graves heridas en el rostro y fue asistida de urgencia en el hospital local.

Sin embargo, debido a la complejidad de las lesiones, los médicos determinaron que fuera trasladada de inmediato al hospital Escuela de Corrientes, donde actualmente se encuentra internada.

En la Comisaría local se iniciaron de oficio las actuaciones sumariales del caso para investigar las circunstancias en las que se produjo el ataque.

