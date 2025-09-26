Corrientes: detuvieron en Saladas a un hombre acusado de drogar y abusar de un joven

La Policía de Corrientes, en colaboración con la Unidad Fiscal de Investigación, detuvo a un hombre de más de 60 años acusado de abuso sexual contra un joven de 27 años en Saladas. El hecho, que ocurrió en la noche del miércoles, generó una fuerte conmoción en la localidad y una movilización vecinal para pedir Justicia.

El duro relato de la víctima

Según el relato del tío de la víctima, Carlos Vallejos, el joven regresaba a su casa tras ver el partido de River cuando se encontró con el presunto agresor, un conocido, quien lo invitó a dar unas vueltas en su camioneta. Tras comprar unas bebidas, el joven dijo haber perdido la conciencia.

"Mi sobrino ya no tiene más recuerdo... al bajarse habrá puesto algo en la bebida, eso saldrá en los estudios que le hicieron", expresó Vallejos.

El joven despertó horas más tarde en la casa del agresor, con claros signos de abuso sexual. Con la poca fuerza que le quedaba, logró encerrarse en un baño, pero el atacante consiguió sacarlo de la vivienda.

Desde allí, la víctima llamó a su hermano, quien lo socorrió y lo llevó a la Comisaría de Distrito Primera para realizar la denuncia, contó Vallejos en declaraciones a radio Dos. El joven se encuentra sedado y hospitalizado.

La detención y el reclamo vecinal

Tras tomar conocimiento del hecho, la Policía y la Fiscalía de la ciudad llevaron a cabo un allanamiento en una vivienda del barrio Centenario, donde se logró la detención del hombre señalado como el presunto autor del delito.

La detención se produjo en medio de una protesta de familiares y vecinos frente a la Comisaría Primera para exigir Justicia. En un gesto para calmar la indignación, el Comisario Mario Abel Amaro salió a dialogar con los manifestantes y confirmó la aprehensión del sospechoso.

La investigación judicial sigue su curso

Con el presunto agresor detenido, la investigación judicial continúa su curso. El caso está en manos de la Fiscalía, que deberá recopilar pruebas para confirmar la versión de la víctima, incluyendo los resultados de los estudios toxicológicos que permitan determinar si el joven fue drogado.

La comunidad de Saladas se mantiene atenta a los avances de la causa, mientras la Justicia trabaja para esclarecer por completo lo sucedido.