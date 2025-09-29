Tragedia en Las Breñas: una madre y su hijo murieron tras un violento choque frontal en un camino rural

Este domingo a la noche ocurrió una tragedia en Las Breñas cuando una camioneta Toyota Hilux colisionó de frente con dos motocicletas en un camino vecinal de Pampa Iporá Guazú. El siniestro vial dejó como saldo la muerte de una mujer de 28 años y su hijo de 6, además de otros menores heridos.

El hecho ocurrió cerca de las 23 horas, cuando la camioneta, conducida por un hombre de 54 años, chocó de frente contra las motos que circulaban en sentido contrario. El conductor del vehículo resultó ileso, pero fue detenido por orden de la Fiscalía N° 3 de Charata en el marco de una causa caratulada como “homicidio culposo en accidente de tránsito y lesiones graves”.

Las víctimas y el impacto del choque

En una de las motocicletas, una Keller 110 cc, viajaba una mujer de 30 años con tres de sus hijos de 14, 8 y 2 años, quienes, a pesar del impacto, no sufrieron heridas graves.

En la segunda moto, una Motomel DLX 110 cc, se trasladaba Bárbara Maidana, oriunda de Colonia Juan Larrea, junto a sus hijos de 8, 6 y 4 años. El violento

impacto fue fatal: el niño de 6 años murió en el lugar, mientras que Maidana y los otros dos pequeños fueron trasladados de urgencia al hospital local. Sin embargo, la mujer falleció camino al Hospital de Sáenz Peña debido a la gravedad de las lesiones.El niño de 4 años sufrió una fractura de tibia y peroné derecho, mientras que su hermano de 8 años presentó una contusión en la pierna izquierda. Ambos permanecen internados bajo cuidado médico.

Tras el accidente, en el lugar trabajaron el Gabinete Científico del Poder Judicial, personal de Bomberos de Charata, el médico forense y la ayudante fiscal. La fiscal ordenó el secuestro de la camioneta y una de las motocicletas involucradas en el siniestro, además de autorizar la entrega de los cuerpos de Maidana y su hijo a sus familiares para los fines póstumos.