Trasladaban 400 kilos de cocaína en un camión de bananas.

Un operativo de Gendarmería Nacional permitió secuestrar más de 444 kilos de cocaína que estaba oculta en un cargamento de bananas transportado en un camión con patente boliviana.

La investigación, llevada adelante por el Escuadrón de Operaciones Antidrogas de la fuerza, permitió detectar la maniobra de una banda narco que utilizaba un domicilio de la localidad para descargar y trasladar la sustancia ilícita.

El operativo se realizó en Monte Grande, partido de Esteban Echeverría. El procedimiento comenzó cuando una camioneta Chevrolet S10 circulaba como puntero de un camión con semirremolque sobre la Ruta Nacional 205. Ambos vehículos ingresaron a una vivienda de Monte Grande, donde se realizó el traspaso de la carga. Al salir, los gendarmes interceptaron la camioneta a nueve cuadras, sobre la avenida Pedro Dreyer, y en la caja hallaron 14 bolsas tipo arpillera con paquetes similares a los utilizados para trasladar drogas.

En simultáneo, otro grupo de efectivos detuvo al camión sobre la autopista Ezeiza-Cañuelas, en la intersección con avenida Jorge Newbery, cuando se dirigía al Mercado Central con el cargamento de frutas.

Por orden del Juzgado Federal N°1 de Lomas de Zamora, el procedimiento fue trasladado a la Escuela de Gendarmería “General Martín Miguel de Güemes”. Allí se descargaron 420 paquetes que, tras ser sometidos a narcotest, dieron positivo para cocaína con un peso total de 444 kilos 834 gramos.

La investigación continuó con dos allanamientos: uno en la vivienda de Monte Grande donde se concretó la descarga de la droga y otro en la localidad de Ezeiza.

En esos operativos se secuestraron un teléfono celular, un GPS, dos vehículos y documentación de interés para la causa.