Cayó una banda de ladrones con 500 kilos de cocaína

Un intenso operativo de la Dirección Drogas Peligrosas en Santiago del Estero culminó con la detención de dos ciudadanos de Salta que transportaban un cargamento millonario de cocaína.

El equipo de la Dirección Drogas Peligrosas realizaba controles preventivos en la intersección de avenida Buenos Aires y calle Juan XXIII, uno de los accesos clave a Malbrán, cuando una camioneta Toyota Hilux gris intentó esquivar el retén policial. Este accionar dio lugar a una breve persecución que terminó con la intercepción del rodado.

En ese contexto, los dos ocupantes, hombres de 36 y 23 años, oriundos de Salta, presentaban una actitud sospechosa por lo que se dio lugar a la revisión exhaustiva del vehículo bajo la supervisión de la Subcomisaría de Malbrán.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

En ese contexto, se detectaron cuatro tachos metálicos que contenían únicamente líquido, sin embargo, al abrir los envases se hallaron 533 paquetes rectangulares de cocaína, que tienen un valor estimado que supera los 4 millones de dólares.

El decomiso incluyó, además de la droga, la camioneta utilizada para el transporte, varios teléfonos celulares que pasarán a ser analizados en la causa, y una pistola Glock calibre 9x19. Todos los elementos incautados fueron puestos a disposición de la Justicia Federal.

En tanto los ocupantes del vehículo quedaron a disposición del Juzgado Federal interviniente. Se presume que el secuestro de sus celulares podría aportar datos clave sobre contactos.