Narcomenudeo en la cárcel de Corrientes: detuvieron a una mujer con 50 bochitas de cocaína oculta en sus genitales

Una investigación federal por el ingreso de estupefacientes a la Unidad Penal N°1 de San Cayetano, ubicada cerca de la ciudad de Corrientes, culminó con la detención de una mujer que intentó ingresar droga oculta en su cuerpo.

Confirmaron 15 años de prisión para el hombre que mató a otro de una puñalada tras una discusión de tránsito en Corrientes

La Gendarmería Nacional detuvo a la sospechosa, oriunda de San Roque y con antecedentes por narcomenudeo, luego de detectar dentro de su vagina 50 bochitas de cocaína y marihuana, destinadas a su marido, un interno que se dedicaba a la venta de la sustancia dentro de la población carcelaria.

Investigación, intervención telefónica y operativo

La mujer viajaba asiduamente a pesar de la distancia para visitar a su pareja, lo que llamó la atención de los investigadores. La causa, que estaba a cargo de la Gendarmería, avanzó significativamente tras la autorización del Juzgado Federal de Goya para intervenir la línea telefónica de la sospechosa.

Las escuchas permitieron conocer que la mujer realizaría una nueva "entrega" de droga durante una "visita íntima" el último fin de semana.

Fallo laboral en Corrientes: la Corte Provincial rechazó extender a Telecom la responsabilidad solidaria por una agencia oficial

Con esta información, y tras un pedido de colaboración a la Justicia de la capital, se solicitó que la mujer fuera apartada del grupo de visitas y requisada completamente. El operativo, a cargo de un grupo especializado de la fuerza federal, confirmó las sospechas al detectar la bolsita de nylon con la droga oculta.

La mujer quedó inmediatamente detenida y enfrenta una causa judicial por narcomenudeo. Su marido, el recluso al que se dirigía el estupefaciente, también sumó otro delito de índole federal por su participación en la red de venta dentro de la cárcel.