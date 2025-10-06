Confirmaron 15 años de prisión para el hombre que mató a otro de una puñalada tras una discusión de tránsito en Corrientes

El Superior Tribunal de Justicia (STJ) de la provincia de Corrientes confirmó la pena de 15 años de prisión impuesta a un hombre por el delito de Homicidio Simple. De esta manera, el STJ rechazó el Recurso de Casación presentado por la defensa del condenado.

La resolución ratificó la pena dictada por el Tribunal de Juicio, al considerar que la condena fue debidamente fundamentada y proporcional a la gravedad del hecho.

Los hechos: agresión tras una discusión de tránsito

El homicidio ocurrió en febrero de 2022 en la ciudad de Corrientes. La investigación probó que el crimen fue la consecuencia de una discusión de tránsito previa.

Tras el altercado inicial, el condenado persiguió a la víctima y la abordó junto a un grupo de sujetos. El ataque se concretó cuando el agresor asestó una puñalada en la pierna de la víctima, seccionándole la arteria femoral izquierda, lo que le causó la muerte.

Los agravantes que sostuvieron la pena

El STJ fundamentó su decisión en varias circunstancias agravantes, que justificaron mantener la condena de 15 años a pesar del pedido de reducción de la defensa:

Ataque en grupo: El hecho de que la agresión fuera ejecutada "en grupo" , lo que favoreció la mayor desprotección y la condición de indefensión de la víctima.

Desprecio por la vida: El "total desprecio por la vida humana" demostrado por el condenado, quien representó y calculó los riesgos de su conducta violenta.

Actitud posterior: La acción de huir del lugar del crimen y llevarse el elemento empleado en el ataque.

El voto principal para el pronunciamiento fue emitido por el Ministro Doctor Alejandro Alberto Chain.