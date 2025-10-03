Prisión preventiva para un hombre con múltiples causas penales en Corrientes: la Justicia priorizó el "riesgo de fuga"

La Jueza de Garantías Subrogante, Amelia Itatí Olivieri, dictó la prisión preventiva efectiva para un hombre que acumula varias causas penales en trámite en la localidad correntina de Monte Caseros. La decisión judicial fue tomada atendiendo al riesgo de fuga que implica la reiterancia delictiva del imputado.

El hombre permanecerá alojado en la alcaidía de la Comisaría Distrito Primera de Monte Caseros, cumpliendo la medida de coerción más gravosa solicitada por el Fiscal de Investigaciones, Ricardo López Ruiz.

Reiterancia delictiva, el fundamento clave

La solicitud del fiscal se centró en la reiterancia delictiva del acusado, argumentando que el número de causas en trámite evidencia la posibilidad de que cometa nuevos hechos delictivos, lo cual constituye un peligro procesal de fuga ante la inminencia de una condena.

Por su parte, la defensa, a cargo del doctor Daniel Gutiérrez, sostuvo el arraigo del imputado en Monte Caseros, ya que reside con su familia, y negó la existencia de elementos que permitan presumir el riesgo de fuga. No obstante, solicitó una evaluación psicológica para determinar el estado psíquico de su defendido.

Al resolver, la jueza Olivieri consideró justificada la solicitud fiscal y entendió que la reiterancia delictiva configura un fundamento objetivo para dictar la prisión preventiva.

La magistrada, no obstante, recomendó a las partes llegar a un acuerdo para concretar la pericia psicológica pedida por la defensa, aclarando que la evaluación "no atenúa la gravedad de los antecedentes". La resolución se dictó el 2 de octubre de 2025 y se basa en el Código Procesal Penal de Corrientes.