El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció que ampliará las funcionalidades de la herramienta tecnológica estatal VenApp para que la ciudadanía reporte al Estado sobre cuestiones de seguridad interior, y que la aplicación estará alineada con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.

Esta iniciativa tiene como fin "que el pueblo, de manera segura, esté reportando las 24 horas del día todo lo que ve, todo lo que oye, para seguir ganando la paz", dijo Maduro. Explicitó así la intención de convertir la aplicación en una herramienta de vigilancia social, algo que ya se había insinuado durante las protestas postelectorales de julio de 2024.

Numerosas organizaciones organizaciones de derechos humanos manifestaron su preocupación por este nuevo paso de Maduro en el uso de la fuerza del Estado para el control social. Esto sucede en el marco de la escalada de tensiones entre Venezuela y Estados Unidos, y es parte de una serie de medidas del gobierno venezolano para intensificar la vigilancia de los opositores.

VenApp, del reporte de fallas a la delación entre vecinos

La aplicación de la que habla Maduro, VenApp, ya está en funciones: es una plataforma digital gubernamental venezolana que se lanzó oficialmente en 2022, con el propósito inicial de servir como una herramienta de "gobierno electrónico", similar en algún aspecto a "MiArgentina". Uno de sus usos principales es reportar fallas en los servicios públicos (como electricidad o agua) a través de un canal llamado "Línea 58".

Sin embargo, tras las elecciones presidenciales de julio de 2024, el gobierno de venezolano comenzó a reorientar la app para la vigilancia social. En el marco de protestas masivas por lo que buena parte de la población y muchos organismos internacionales consideraron un fraude, se sumó a VenApp una función para que la ciudadanía denunciara a quienes estaban protestando contra los resultados anunciados.

El gobierno calificaba a los manifestantes como "delincuentes que han amenazado el pueblo" y explicitaba su intención de "ir a por ellos" y "hacer justicia pronta" con ayuda de la información que los habitantes aportaran a través de la plataforma.

Miles de personas resultaron arrestadas. Un porcentaje significativo de estas detenciones derivó de delaciones realizadas por militantes chavistas y los llamados "patriotas cooperantes", una red informal de informantes denunciada por organismos de derechos humanos por su papel en la identificación y arresto de opositores, activistas y manifestantes.

Por su cambio de funcionalidad, la aplicación fue retirada de Google Play Store y Apple Store en julio de 2024.

"Es una idea maravillosa, tenemos ese instrumento": cómo anunció Maduro los nuevos avances en vigilancia social

Ahora, el viraje de la app hacia el control gubernamental se profundiza. "La Fuerza Armada Nacional Bolivariana, de inmediato, junto a las unidades comunales de milicia y las bases populares de defensa integral, el sistema defensivo territorial nacional, debe proceder a crear una aplicación en el sistema VenApp para que el pueblo, de manera segura, esté reportando las 24 horas del día todo lo que ve, todo lo que oye, para seguir ganando la paz, la tranquilidad", dijo ayer Maduro.

Y concluyó: "Es una idea maravillosa. Tenemos ese instrumento, lo tenemos todo: la organización, la conciencia, el liderazgo, las unidades comunales milicianas, la Milicia Bolivariana, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana profesional, con sus sistemas de armas y muchas otras cosas, como dice la canción."

Organizaciones de derechos humanos, en alerta por el uso de VenApp para vigilancia social

Tanto en Venezuela como en el resto del mundo, organizaciones de derechos humanos manifestaron gran preocupación por la expansión de la VenApp hacia la vigilancia social, y la calificaron como un nuevo mecanismo para la persecución digital y el control político. Amnistía Internacional y la ONG venezolana VEsinFiltro ya habían condenado la adaptación inicial de la aplicación en 2024 como contraria a los derechos humanos y a la libertad de expresión.

Este aumento de la presión gubernamental sobre la oposición se da en el marco de alta tensión militar y diplomática entre Venezuela y Estados Unidos.

Bajo la justificación de combatir el narcotráfico, desde agosto de 2025 el gobierno de Donald Trump intensificó su despliegue naval en el Caribe, una concentración militar considerada la mayor en la región desde 1965, y atacó embarcaciones venezolanas alegando que traficaban drogas. El gobierno de Nicolás Maduro calificó estas acciones como una violación de su soberanía, y anunció ejercicios de "guerra de resistencia" ante una posible agresión. El uso de VenApp para el control social refuerza la militarización de la sociedad venezolana.

