"En Venezuela el ciclo de Maduro está cumplido": el 90% pide una transición democrática, según encuesta

En diálogo con Canal E, el consultor político Aníbal Urios analizó los resultados de una encuesta realizada en Venezuela y aseguró que “la sociedad venezolana ve un ciclo cumplido en el gobierno de Maduro y exige un cambio profundo”.

El 90% de los venezolanos cree que el gobierno de Maduro está terminado

La encuesta conducida por Aníbal Urios en Venezuela arrojó un dato contundente: “hay casi un 90% que ve un ciclo cumplido en el gobierno de Nicolás Maduro”. Según detalló el entrevistado, la población demanda un cambio político con nuevas figuras al frente.

“Lo primero que vemos es que son números totalmente competentes, muy distintos a lo que vemos en la generalidad de las encuestas”, explicó Urios, remarcando el nivel de rechazo hacia el actual régimen. En este contexto, dos nombres emergen con fuerza: María Corina Machado y Edmundo González.

Aunque González fue “quien ganó en las urnas”, hoy cumple un “rol más simbólico”, afirmó. Por el contrario, “todos los flashes de la luz están puestos en Corina”, quien fue recientemente reconocida con el Premio Nobel de la Paz.

“Hoy un 86% tiene la expectativa, las ganas y entiende la capacidad de Corina Machado como la próxima representante para llevar adelante los destinos de una Venezuela totalmente distinta”, agregó Urios. En contraste, los dirigentes vinculados al chavismo no superan el 4% de imagen positiva.

Estados Unidos, el posible aliado para una transición

Urios también analizó el creciente apoyo de la sociedad venezolana a una salida que implique cooperación internacional. “Para la sociedad venezolana es un narcoestado. Casi un 70% dice: sí, mirá, está financiado por el narcotráfico, el gobierno de Nicolás Maduro”, señaló.

En ese contexto, Estados Unidos aparece como un actor central: “Ven en Estados Unidos el socio ideal y estratégico para poder ayudar a terminar de una vez con un gobierno que no es legítimo para la sociedad”, dijo.

El pedido de intervención, sin embargo, tiene límites: “La gente y los líderes están viendo la posibilidad de que apoya a Corina Machado y no una intervención total en las decisiones políticas”. Para Urios, la intención es que Venezuela recupere el control democrático tras una salida ordenada.

Sobre el rol militar, Urios reveló un dato relevante: “El sostenimiento fue a través del miedo y la cuestión económica, pero no por una cuestión ideológica”, por lo que considera que las Fuerzas Armadas no darían respaldo en caso de que Maduro enfrente una ruptura definitiva.

“Creo que la ecuación está dando en la última resistencia de Nicolás Maduro. No entran en razón de que su ciclo ha sido cumplido”, concluyó Urios.

