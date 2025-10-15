José Castillo: “El que está operando en la economía real no puede hacer absolutamente nada”

En diálogo con Canal E, José Castillo, economista, advirtió que "el programa económico está arruinado" y describió con crudeza el escenario de incertidumbre y especulación en el que se mueve actualmente la economía argentina.

Una montaña rusa sin frenos ni dirección

La situación económica argentina atraviesa una volatilidad sin precedentes, marcada por movimientos extremos en las tasas de interés, los tipos de cambio y los mercados financieros. Para el economista, esta dinámica impide cualquier tipo de planificación: “El que está operando en la economía real no puede hacer absolutamente nada”, afirmó, y comparó el escenario con una montaña rusa donde “no sabés dónde están las curvas”.

La reciente disparada del dólar contado con liquidación (CCL) y la caída del MEP se enmarcan en un contexto caótico. “El crédito está parado al 100%”, dijo Castillo, y subrayó que ni siquiera se trata de elegir entre tomarlo o no: directamente no está disponible. Frente a esto, las decisiones económicas se vuelven desesperadas: “Me dolarizo, no me dolarizo, tomo una caución, agarro y pongo todo en dólares”, ejemplificó.

En este marco, el dato de inflación mensual pasó desapercibido, pese a que marca una tendencia preocupante. “Era un mensajito dentro de la montaña rusa, pero es importante analizarlo”, dijo el economista, refiriéndose a la inflación que, si bien aún moderada, va en ascenso sostenido mes a mes.

“Esto es una mesa de dinero entre jugadores de riesgo”

Para Castillo, lo que está ocurriendo en los mercados no responde a reglas tradicionales de economía, sino a una lógica especulativa feroz. “Esto se llama valorización financiera”, sentenció. Según él, se trata de jugadores con información privilegiada que mueven millones con apenas segundos de anticipación. “¿Quién perdió y quién ganó? El que se enteró 30 segundos antes”, remarcó.

El rol del Tesoro de Estados Unidos y del Departamento del Tesoro genera aún más incertidumbre. “Hoy dijo Scott Bessent que el Departamento del Tesoro volvió a intervenir en el MULC. Pero no sabemos por cuánto lo hizo, ni cómo, ni con quién”, denunció Castillo, evidenciando la opacidad del sistema.

También advirtió que esta lógica podría derivar en una explosión si no se suelta la presión cambiaria: “Es casi una muestra de musculatura a lo orangután”, dijo sobre la insistencia en mantener el tipo de cambio. Y añadió: “O lo soltás y te aguantás que se te vaya a $1.600, o ponés la olla a presión hasta que explote”.

Por último, fue tajante respecto del modelo económico actual: “¿Hay solución a esta propuesta económica? Yo creo que no”. Para Castillo, ya no se trata de corregir el rumbo, sino de “agarrar el matafuego y evitar que el último pedacito de la casa se incendie”.