Axel Kicillof acusó a Donald Trump de torcer los comicios: "Fue una extorsión, amenazaron con hundir el país"

Tras el sorpresivo triunfo a nivel nacional de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, analizó las cifras en C5N y le bajó el precio a la derrota en la provincia, criticó a Donald Trump por intervenir la economía y manifestó que los comicios arrojaron un "resultado ajustado". A su vez, remarcó que la diferencia fue "realmente muy pequeña: 0,5%”.

Sin embargo, para el mandatario bonaerense, "lo más importante que pasó en el último tiempo es Trump y su intervención", algo que calificó de "totalmente novedoso". Kicillof vinculó la visita del presidente de Estados Unidos con la economía, recordando que el Tesoro norteamericano (vía Scott Bessent) intervino "por primera vez en la historia" comprando pesos para sostener el tipo de cambio justo cuando al gobierno de Javier Milei solo le quedaban "dos días" de margen.

Kicillof manifestó que "ninguna ayuda de Estados Unidos servirá para que la gente viva mejor".

Kicillof fue tajante al definir esa maniobra como una "amenaza" y una "extorsión". Sostuvo que el mensaje de Trump fue: "Si Milei no gana, hundo al país", lo que alineó a toda la interna oficialista. Mirando hacia adelante, advirtió que la anunciada llegada de 40 mil millones de dólares es una "intervención" que "pone en riesgo muchísimas cosas" pero que "nada de esto le va a servir a la gente para vivir un poco mejor".

Con respecto al resultado de las elecciones, y pese al número final, Kicillof defendió la performance de Fuerza Patria y la estrategia del desdoblamiento electoral. Explicó que si se compara la elección nacional de octubre con la provincial de septiembre (descontando a los migrantes, que no votaron el domingo), su espacio conservó "prácticamente la misma cantidad de votos", unos 3 millones y medio. "No hay una diferencia notoria en la que Fuerza Patria perdió por 5 puntos", aseguró.

Para Kicillof, los dichos de Trump fueron extorsivos.

En esa línea, el gobernador sacó a relucir el "vaso medio lleno" y calificó el 41% obtenido como "muy bueno para una intermedia". Subrayó que al peronismo "le cuestan mucho las intermedias en la provincia" y que este "es el mejor resultado de toda la serie" para el partido desde la vuelta de la democracia, logrando además sumar un diputado extra.

Al analizar el "inesperado" crecimiento de La Libertad Avanza, Kicillof adjudicó la suba de votos de LLA a dos factores: por un lado, a que "todo lo que votó a otras vías" (cerca de 600 mil personas) se inclinaron "masivamente" por el oficialismo nacional; y por otro, a que los 300 mil nuevos votantes que no participaron en septiembre, esta vez fueron a votar y también eligieron a LLA.

El día después de la elección

En el Gobierno, señalan que con la contundente victoria del domingo "será más fácil encarar las reformas estructurales, imprescindibles para consolidar el crecimiento". El presidente ya marcó esa hoja de ruta: primero irá por la reforma laboral, luego la tributaria y finalmente la previsional, bajo la lógica de que es imposible modificar el sistema de jubilaciones sin ampliar primero la base de trabajadores formales.

La reforma laboral es la que está "bastante avanzada", según fuentes oficiales. El Consejo de Mayo (integrado por empresarios, sindicalistas, gobernadores y legisladores) ya está analizando el tema y la intención del Ejecutivo es presentar el proyecto de ley el próximo 11 de diciembre. El oficialismo confía en que la nueva composición parlamentaria garantizará su aprobación, al igual que la del presupuesto 2026, otra herramienta clave que buscarán aprobar después del 10 de diciembre con las nuevas mayorías.

Javier Milei, durante su discurso posterior al escrutinio del domingo 26 de octubre.

Para los analistas, en el resultado influyeron varios factores. Por un lado, el vital apoyo financiero de Estados Unidos, que permitió al Gobierno atravesar las turbulencias cambiarias sin sobresaltos. Por otro, el debut de la Boleta Única de Papel (BUP), que contribuyó a evitar las "trampas" habituales de los comicios.

El oficialismo también lee el triunfo como un fuerte rechazo a la estrategia opositora. Señalan que la consigna del kirchnerismo de "frenar a Milei" fue interpretada por la gente como un intento de impedir su mandato, y que "la gente no quiere volver al pasado". En La Libertad Avanza confiesan que "no esperaban estos resultados" y admiten que Diego Santilli fue mejor candidato de lo esperado.

