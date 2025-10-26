Mayra Mendoza: "Cristina tenía razón"

Tras la contundente victoria de La Libertad Avanza (LLA) en las elecciones legislativas 2025, la intendente de Quilmes, Mayra Mendoza, lanzó un mensaje cargado de indirectas hacia el gobernador bonaerense Axel Kicillof, reflejando la tensión y los primeros movimientos de autocrítica dentro del Partido Justicialista (PJ).





En su cuenta de X, Mendoza escribió: "Gracias #Quilmes por votar con sentimiento nacional y por ser parte de la defensa del país. Gracias por no perder la solidaridad y la empatía con los jubilados, las personas con discapacidad, las mujeres, lxs niñxs y el pueblo trabajador. El conurbano va a salvar a La Patria y @CFKArgentina tenía razón (no importa cuando leas esto). A seguir: Con el corazón, y siempre para adelante".

El mensaje se dio luego de que LLA obtuviera la victoria en Buenos Aires, consolidando su liderazgo en varias provincias y dejando al PJ en un escenario de análisis interno tras los resultados electorales.

Las elecciones de este domingo contaron con la participación más baja desde la vuelta de la democracia, con apenas un 68% de los más de 36 millones de votantes habilitados, según la Cámara Nacional Electoral (CNE) y la Dirección Nacional Electoral (DINE). Con el 91% de los votos escrutados, LLA obtuvo el 40,84% y se destacó en la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe.

El resultado provocó los primeros pases de facturas dentro del PJ, donde dirigentes buscan explicaciones y estrategias frente a la consolidación de Javier Milei y su partido en el Congreso.

