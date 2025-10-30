El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, publicó un duro mensaje en la red social X dirigido a las senadoras demócratas Elizabeth Warren y Amy Klobuchar, a quienes calificó de “fracasadas” por su rol en la política estadounidense y su oposición a líderes como el presidente argentino Javier Milei.

“Usted no logró frustrar el éxito electoral de uno de nuestros grandes aliados en América Latina, el presidente @JMilei. Ganó por una abrumadora mayoría, con los miembros más pobres de la sociedad votando por la libertad económica”, escribió Bessent en su cuenta oficial.

El funcionario sostuvo además que la noción de “libertad económica” resulta “particularmente anatema para la senadora Warren, la peronista estadounidense residente en el Senado”.

En otro tramo del mensaje, el titular del Tesoro criticó la falta de acuerdo del Congreso demócrata para reabrir el gobierno federal y advirtió sobre las consecuencias económicas del cierre.

“No lograron reabrir el gobierno, impidiendo los esfuerzos de nuestra Administración para brindar ayuda a los agricultores estadounidenses”, señaló Bessent, al advertir que la situación “podría perjudicar las próximas cosechas”.

El economista también incluyó una referencia al presidente Donald Trump, al afirmar que “@POTUS está en Asia demostrando lo que significa un liderazgo estadounidense exitoso”, y anticipó que el encuentro con el mandatario chino Xi Jinping traerá “una victoria rotunda para nuestros grandes agricultores”.

Bessent cerró su publicación con una advertencia a las senadoras Warren y Klobuchar: “Si deciden seguir contribuyendo a su legado de fracaso votando a favor de mantener el gobierno cerrado durante las próximas vacaciones de Acción de Gracias, ambas deberían avergonzarse”.

Finalmente, destacó el vínculo con la Argentina, al asegurar que “el puente económico argentino ahora genera ganancias para el pueblo estadounidense”.

