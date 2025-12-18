Javier Milei rompió el silencio sobre la muerte del soldado en la Quinta de Olivos

El presidente Javier Milei encabezó este jueves un acto en el Colegio Militar de la Nación en el que rindió homenaje a los tres integrantes de las fuerzas federales que fallecieron esta semana, entre ellos el soldado Rodrigo Andrés Gómez, hallado sin vida el martes en una garita de la Quinta de Olivos. Acompañada por un clima solemne, la ceremonia se desarrolló en el marco de la entrega de sables y medallas a los oficiales de la promoción 2025 del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, y tuvo un marcado tono institucional y de reconocimiento al rol de las Fuerzas Armadas nacionales.

Sin rodeos, al iniciar su discurso, el mandatario hizo una mención especial a los efectivos fallecidos: “Quiero conmemorar a los dos integrantes del Ejército y al integrante de Gendarmería que lamentablemente perdieron la vida esta semana”, expresó ante los egresados y las autoridades presentes. Además, Milei sostuvo que cada uno de ellos “sirvió a la Nación y a todos los argentinos desde su lugar” y afirmó que su gobierno acompañará a las familias en lo que necesiten, en un gesto que buscó transmitir cercanía, respaldo oficial y compromiso institucional permanente.

Allí, el acto se dio en un contexto sensible, atravesado por el impacto institucional que generó la muerte del soldado, ocurrida dentro de la residencia presidencial. Si bien no se detuvo en detalles sobre la investigación, su referencia pública marcó la primera alusión directa al caso en un evento oficial, en medio de una causa que continúa bajo análisis judicial.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El Gobierno anunció revisiones de protocolos psicológicos y posibles aumentos salariales para las Fuerzas Armadas

El encuentro estuvo atravesado por un fuerte mensaje de reivindicación de las Fuerzas Armadas, donde insistió en la necesidad de recomponer el vínculo entre la sociedad civil y el ámbito militar, y remarcó la responsabilidad del Estado en garantizar condiciones dignas, equipamiento y respaldo político. Reiteró una de las ideas centrales de su discurso político: “Un país solo puede ser soberano cuando construye riqueza y construye la capacidad para sostener esa riqueza”.

Sumado a eso, contó con la presencia de las máximas autoridades civiles y castrenses, y tuvo como uno de sus protagonistas al ministro de Defensa, Carlos Presti, quien fue especialmente saludado por el presidente. A lo largo de la jornada se realizó la entrega formal de sables, símbolo del mando militar, y el juramento de fidelidad a la Constitución por parte de los nuevos oficiales, un acto que Milei definió como “un compromiso que los une para siempre con la Nación”.

A lo largo de su mensaje, el jefe de Estado puso el acento en los valores que, según afirmó, deben guiar la conducta militar y también servir de ejemplo para el conjunto de la sociedad. Habló de orden, valor y responsabilidad, y los vinculó con el desarrollo económico y social del país: “Son el orden y el valor de hacer lo que es correcto, incluso cuando resulta impopular, los que llevan a las naciones a la gloria del crecimiento y la prosperidad”.

Luis Tonelli: “Milei quería el Nobel de Economía, pero merece un Oscar al mejor actor”

En el tramo final, se dirigió directamente a los subtenientes, guardiamarinas y alféreces recientemente promovidos. Les pidió asumir con compromiso la tarea de defender al país y les garantizó respaldo institucional durante su carrera: “Desde hoy ustedes se dedican a defender a la Argentina. Nuestro Gobierno se va a dedicar a defenderlos a ustedes”. El acto concluyó con su ya habitual cierre: “Que Dios los bendiga, que las fuerzas del cielo nos acompañen y viva la Patria”.

Quién encontró el cuerpo del soldado Rodrigo Gómez en la Quinta de Olivos y cómo fue el hallazgo

El soldado Rodrigo Andrés Gómez, de 21 años, fue encontrado sin vida en la madrugada del martes en una de las garitas de seguridad de la Quinta Presidencial de Olivos, donde se encontraba de guardia. Su hallazgo ocurrió luego de que dejara de reportarse en los horarios habituales, una situación que llamó la atención de sus superiores.

Según las reconstrucciones, entre las 5.15 y las 5.30 de la mañana, compañeros del Regimiento de Granaderos a Caballo se acercaron al puesto asignado al soldado ante la falta de respuesta. Allí encontraron el cuerpo de Gómez con un disparo en la cabeza y el arma reglamentaria a su lado. De inmediato se preservó la escena para el trabajo de los peritos.

Además, el joven, oriundo de la provincia de Misiones e integrante del Escuadrón Chacabuco, llevaba poco tiempo destinado en la custodia presidencial. En el lugar del hecho también se halló una carta de despedida dirigida a familiares y camaradas, un elemento que fue incorporado al expediente judicial. Algunos de sus allegados participaron luego del reconocimiento del cuerpo y del escrito, lo que aportó datos relevantes a la investigación.

También, con el avance de las primeras pericias balísticas y forenses, y a partir de los indicios recolectados en la escena, la principal hipótesis que maneja la Justicia es la de un suicidio. No obstante, las autoridades aclararon que todas las actuaciones se realizan bajo estrictos protocolos y que ninguna línea de investigación será descartada.

La jueza federal Sandra Arroyo Salgado interviene con peritajes de la Policía Federal

El cuerpo de Gómez fue trasladado a la Morgue Judicial de la ciudad de Buenos Aires, donde se realizará la autopsia para determinar con precisión las causas y circunstancias de la muerte. Ahora, la investigación quedó a cargo de la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, con intervención de la Dirección de Unidades Operativas Federales (DUOF) de San Isidro y el apoyo de la Policía Federal Argentina, bajo supervisión directa del juzgado.

Sumado a eso, en Corrientes, el suboficial principal Juan Pereira fue hallado sin vida en el cuartel de la Guarnición de Ejército Monte Caseros, en un hecho que también se investiga como un posible suicidio. En Santiago del Estero, en tanto, el gendarme Diego Matías Kalilec, de 21 años, fue encontrado ahorcado con una sábana, en un caso que presenta indicios de violencia doméstica y que sigue bajo investigación judicial.

LB MV