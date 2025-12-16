El soldado hallado muerto en la Quinta de Olivos era de Misiones: la hipótesis que investiga la Justicia

Un soldado del Ejército Argentino, de 21 años y oriundo de Misiones, fue hallado muerto este martes dentro del perímetro de la Quinta de Olivos, donde cumplía funciones de seguridad. El hecho generó una inmediata conmoción en el ámbito político y militar, y activó los protocolos de seguridad presidencial.

La investigación quedó a cargo de la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, con jurisdicción en la zona, quien se hizo presente en el lugar y ordenó la intervención de la División Homicidios de la Policía Federal Argentina (PFA). Según las primeras actuaciones, la hipótesis principal que maneja la Justicia es la de un suicidio.

De acuerdo con fuentes judiciales, junto al cuerpo fue encontrada una carta manuscrita, presuntamente escrita por el propio soldado, dirigida a sus camaradas y a su familia. En el escrito, el joven habría hecho referencia a una situación económica compleja, vinculada a deudas personales.

Carbón Blanco: la Justicia frenó un viaje a China de la hija de Carlos Salvatore por peligro de fuga

Quién era el soldado y cuál es la línea investigativa

El fallecido, identificado por sus iniciales R.A.G., estaba destinado al Escuadrón Chacabuco del Regimiento de Granaderos a Caballo, una de las unidades históricas encargadas de tareas protocolares y de seguridad. Según información incorporada al expediente, registraba compromisos financieros con distintas entidades, un dato que ahora forma parte del análisis judicial.

Las fuentes oficiales indicaron que el disparo que provocó la muerte habría sido efectuado con un fusil FAL, arma reglamentaria. El cuerpo fue encontrado dentro de uno de los puestos internos de la Quinta, con el arma a su lado, lo que reforzó la hipótesis inicial.

Capitanich cuestionó la reforma laboral del Gobierno y propuso una agenda alternativa para generar empleo formal

Desde el entorno judicial aclararon que toda la información recolectada fue remitida a la jueza Arroyo Salgado, quien dispuso que la autopsia se realice en la Morgue Judicial de la Ciudad de Buenos Aires, con el objetivo de confirmar las causas del fallecimiento y descartar la participación de terceros.

Seguridad presidencial y contexto

Tras el hallazgo, intervinieron también las autoridades del área de Seguridad Presidencial, dependiente de la Casa Militar, que tiene a su cargo la custodia interna de la residencia oficial. El operativo se desarrolló sin alterar la agenda institucional prevista para ese día. El episodio reavivó el recuerdo de otros incidentes ocurridos en el predio presidencial en los últimos meses, aunque desde el Gobierno insistieron en que se trató de un hecho aislado, circunscripto al ámbito personal del uniformado.