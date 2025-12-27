Milei, eufórico con el primer Presupuesto libertario: "Es un hecho histórico"

El presidente Javier Milei celebró la aprobación del Presupuesto 2026 en sus redes sociales. En un texto inicial breve se limitó a repetir su habitual "Viva la Libertad, carajo", agregando una foto de la votacón del proyecto en general. En un mensaje posterior, ya mucho más largo, se explayó sobre esa contundente victoria y también sobre la aprobación del proyecto de Inocencia Fiscal. "La aprobación de hoy con 46 votos afirmativos, 25 negativos y 1 abstención en general de la Ley de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio Fiscal 2026 es un hecho histórico”, enfatizó el Mandatario.

Y luego marcó diferencias con la gestión de Mauricio Macri: “No hay registro de la aprobación de un presupuesto con equilibrio fiscal de un espacio no peronista con estos números. Lo único comparable fue el presupuesto 2017, pero lamentablemente tenía déficit fiscal. Agradezco enormemente a Patricia Bullrich, Diego Santilli y todos y cada uno de los 46 Senadores Nacionales que hoy dieron un ejemplo de patriotismo y responsabilidad”.

Uno de los posteos de Milei sobre el Presupuesto 2026

A continuación, remarcó: “Asimismo, quiero celebrar la aprobación de la Ley de Inocencia Fiscal, que viene a reparar la estafa que el Estado le hizo a los argentinos durante 40 años, devolviéndoles la libertad de utilizar sus ahorros, y blindándolos para que ningún político del futuro se los pueda quitar. Esta ley es revolucionaria. Estamos blindando los ahorros de los argentinos para siempre. Ningún gobierno que venga después de nosotros va a poder robarles los ahorros a los argentinos de bien”.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Milei afirmó: “Estamos modificando los umbrales por los cuales el Estado podía perseguir a los argentinos ante una eventual evasión de impuestos. Hasta hoy en Argentina podían investigarte como evasor simple por diferencias de 1 millón y medio de pesos. El umbral de evasión simple se eleva a 100 millones de pesos, y el de evasión agravada a 1000 millones de pesos. También modificamos el plazo de prescripción para la determinación tributaria de ARCA, disminuyéndolo de 5 años a 3 años. Además, quien incumpla y sea notificado, podrá resolverlo simplemente pagando lo que debe, dando a los ciudadanos todas las instancias necesarias para normalizar su situación fiscal sin tener un problema penal”.

Patricia Bullrich: "Este Presupuesto es un punto de partida para refundar una historia emocional de la Argentina"

Para luego asegurar que “se blinda para siempre a los ciudadanos argentinos que adhieran al Régimen Simplificado del Impuesto a las Ganancias, mediante el cual pueden normalizar su situación patrimonial pagando Ganancias solo por su facturación e independientemente de su variación patrimonial (Es decir que, al adherir, ARCA calcula el monto a pagar de impuesto a las ganancias solo por lo facturado durante ese ejercicio fiscal, sin importar cuánto haya aumentado el patrimonio y/o el consumo personal durante ese período)”.

Y cerró el tema diciendo: “Quiero invitar a todos los argentinos que durante años huyeron de la inflación, del cepo o de todas las barbaridades que hizo la dirigencia política, a que adhieran al nuevo régimen simplificado de ganancias y puedan disponer de sus ahorros de manera segura PARA SIEMPRE”.

El presidente finalizó su posteo afirmando: “En este 2025 quebramos la inercia de la decadencia argentina. En el 2026 inicia la reconstrucción de la Nación Argentina. ¡VIVA LA LIBERTAD, CARAJO!”.

Posteo de Javier Milei festejando la aprobación del Presupuesto 2026 y la ley de Inocencia Fiscal

Bullrich, Santilli y Menem festejaron el Presupuesto 2026

Patricia Bullrich, líder del bloque libertario en la Cámara de Senadores, usó su cuenta oficial de X para hablar de su triunfo legislativo: “Felices por el logro de un Presupuesto histórico. Y muy contentos con los senadores que votaron a favor de Argentina y con el equipo que trabajó para lograr el objetivo”.

El ministro del Interior, Diego Santilli, también usó sus redes sociales para mostrar su alegría por este éxito parlamentario: “Por primera vez, la Argentina aprobó un Presupuesto con equilibrio fiscal y aumentos de partidas por encima de la inflación en áreas prioritarias. Un paso fundamental para seguir avanzando en las transformaciones que lidera el Presidente Milei. Quiero subrayar la responsabilidad y el coraje de los diputados, senadores y gobernadores que entendieron que el país cambió. Ya no va más el despilfarro ni la mentira del ‘Estado presente’ que solo generó pobreza e informalidad”.

Y agregó: “Lamentamos que todavía hay una minoría kirchnerista que extraña el gasto público para enriquecerse a costa de los laburantes. ¡Argentina va a ser grande nuevamente!”.

Posteo de Diego Santilli festejando el Presupuesto 2026

Finalmente, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, compartió una foto con su equipo junto a la que escribió: “Con Milei, orden y equilibrio fiscal”.

HM