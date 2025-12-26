Patricia Bullrich, jefa de la bancada de La Libertad Avanza en el Senado, fue la última oradora en la sesión especial de la Cámara Alta realizada este viernes 26 de diciembre, y aseguró que el proyecto aprobado de Presupuesto 2026 “expresa el rumbo económico que votó la sociedad argentina eligiendo al presidente (Javier) Milei".

"Este presupuesto no es solo una herramienta económica es un punto de partida para refundar una historia emocional de la Argentina”, indicó Bullrich, agregando que “el país durante muchos años se acostumbró a sufrir, a resignarse, a vivir totalmente atrapado en ciclos tóxicos que se repetían una y otra vez y nos hicieron creer que la Argentina no tenía salida, que no tenía remedio, que el fracaso era el destino. Se instaló la idea de que el esfuerzo no valía la pena: populismo, corrupción, valijas llamadas obra pública, que trabajar, que producir, que ahorrar, que todo eso era absolutamente inútil”.

“Hace dos años, después de pasar un gobierno terrible, los argentinos decidimos cambiar el sistema y enfrentar los problemas. Sabíamos que iban a ser tiempos difíciles, que todos íbamos a tener que poner mucho esfuerzo para pensar en una Argentina distinta. De repente los argentinos volvimos a creer, a proyectar, a sanar, a sentir que hay futuro, que el esfuerzo tiene sentido”.

Según su punto de vista, “el cambio no es más un eslogan, no es una palabra vacía, es algo que toca a cada argentino en su vida real, en la familia argentina. Por eso venimos a defender el primer presupuesto que puede ser aprobado por el Congreso como ley fundamental de la Argentina. Un presupuesto que explica un rumbo económico claro, concreto, que lleva una dirección”.

El Senado aprobó todos los capítulos del Presupuesto 2026 y el Gobierno respira

La senadora afirmó que “no es lo mismo vivir bajo la inflación destructora de capital, de vida, que vivir sin inflación; no es lo mismo vivir con superávit que vivir con déficit eterno que lo único que hacía era comerse el dinero de los argentinos; no es lo mismo vivir oprimidos por un Estado cuya lógica era reproducirse a sí mismo para cada vez tener más Estado, menos privado, menos trabajo”.

Bullrich afirmó: “Este es un Presupuesto que ni improvisa, no engaña. No promete lo que no se puede cumplir. No le miente a la gente. Es un presupuesto que sostiene una decisión central, fundamental, que es vivir dentro de las posibilidades concretas de la Argentina y no inventar números para inventar a partir de ahí cargos y Estado. Este Presupuesto no es un punto de llegada. Es un punto de no retorno, porque después de tanto tiempo la Argentina dejó de resignarse y volvió a caminar hacia adelante. Ese camino no lo vamos a abandonar”.

Vital apoyo de dialoguistas y peronistas

La votación general se aprobó con 46 votos afirmativos, 25 negativos y una abstención. Además de los senadores de La Libertad Avanza, acompañaron esta iniciativa los bloques del PRO, la Unión Cívica Radical, el grupo de peronistas que integran Convicción Federal y legisladores que son independientes o responden a diferentes gobernadores.

José Mayans, en el debate del Presupuesto en el Senado

El bloque Justicialista, que encabeza José Mayans, se opuso al texto que había logrado obtener la media sanción en la Cámara de Diputados la semana pasada. En el trámite de la sesión fueron varios los momentos en que Mayans se cruzó con Bullrich, pero el oficialismo se limitó a relativizar las críticas que iba recibiendo, ante la contundente cifra de votos que ya había anudado y le permitían un distendido cierre del año legislativo.

