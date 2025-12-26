Quién es Enzo Fullone, el empresario que asumió como senador de La Libertad Avanza por Río Negro

Enzo Paolo Fullone, empresario rionegrino de 37 años, juró este viernes como senador nacional de La Libertad Avanza (LLA) en representación de Río Negro, en el inicio de una sesión especial en la que el oficialismo busca avanzar con la aprobación del Presupuesto 2026. Su llegada a la Cámara alta se produjo tras la vacante que dejó Lorena Villaverde, cuya asunción como senadora fue bloqueada por la oposición debido a sus antecedentes judiciales en Estados Unidos.

Fullone integraba la lista de senadores de LLA como suplente y pasó a ocupar el lugar que quedó libre luego de que Villaverde renunciara a la banca. La dirigente continúa, sin embargo, como diputada nacional, con mandato vigente hasta 2027.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

De perfil empresarial y con escasa trayectoria política previa, Fullone fue jefe del distrito Río Negro de Vialidad Nacional entre abril y agosto de 2024. Abandonó ese cargo para dedicarse de lleno a la campaña electoral. En distintas oportunidades aseguró que no proviene de la política tradicional y que su ingreso al espacio libertario respondió a su identificación con las ideas del presidente Javier Milei.

Vivo: El Senado debate el Presupuesto 2026 y algunos aliados del gobierno ponen en duda su apoyo

Nacido en General Roca, Fullone es técnico superior en petróleo y cursó estudios de Administración de Empresas en la Universidad Siglo 21. Entre 2009 y 2012 trabajó como fiscalizador de la Lotería Nacional en su ciudad, donde realizaba tareas de control y auditoría sobre salas de juego. Más tarde desarrolló gran parte de su carrera en Crown Casino S.A., la firma que opera Casinos del Río en Cipolletti, donde ocupó distintos cargos hasta convertirse en coordinador de marketing central, con responsabilidad sobre siete salas de juego en la provincia.

Posteriormente, junto a un socio ingeniero civil, creó una empresa vinculada al sector de la construcción. Su acercamiento a LLA se consolidó durante la campaña presidencial de 2023, en la que colaboró como fiscal. Tras ese rol, fue convocado para sumarse a Vialidad Nacional, desde donde comenzó a ganar visibilidad pública.

En ese período protagonizó cruces políticos con el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, a quien respondió luego de críticas por el estado de las rutas nacionales. Desde el espacio libertario, Fullone apuntó contra la gestión provincial y cuestionó lo que definió como años de desinversión en infraestructura vial.

La interna de LLA por Lorena Villaverde: el temor a la “mancha permanente” y la incomodidad de los propios

Dentro del armado de LLA en la provincia, Fullone contó con el respaldo político de Villaverde, con quien se mostró en distintas actividades oficiales y recorridas. Durante la campaña legislativa se fotografió con referentes nacionales del espacio, entre ellos Karina Milei, Martín Menem, Luis Caputo y Bertie Benegas Lynch.

En los últimos meses, su nombre también apareció vinculado a versiones periodísticas que lo relacionaban con el empresario Federico “Fred” Machado, procesado por narcotráfico en Estados Unidos. Fullone negó de manera categórica cualquier vínculo personal o económico y calificó esas informaciones como falsas, asegurando que no conoce a Machado y que las versiones difundidas afectan a su familia.

Ya en el Senado, el nuevo legislador adelantó que su objetivo será respaldar las principales iniciativas del Gobierno nacional, en especial las reformas orientadas a la reducción de impuestos, la desregulación de la economía y el equilibrio fiscal, ejes centrales del programa impulsado por el presidente.

LB/DCQ