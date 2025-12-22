Presupuesto 2026: Bullrich corre contrarreloj para contener el enojo del PRO y asegurar la sesión del viernes

La semana errática del gobierno en Diputados la semana pasada dejó heridos que el oficialismo aún no logra recomponer. La Libertad Avanza esperaba otro resultado: convertir en ley su primer Presupuesto y avanzar con el tratamiento de la Reforma Laboral, pero llegó al lunes con algo mucho más delicado: los aliados del PRO irritados, los gobernadores con quienes había sellado un apoyo pidiéndoles explicaciones y un radicalismo que no le da garantías en el Senado a Patricia Bullrich, jefa del bloque liberario. A la ex ministra de Seguridad ya le respondieron que no hay margen para reinstalar las derogaciones sensibles de Emergencia en Discapacidad y Presupuesto Universitario. Mientras Milei intenta bajar la espuma con su anuncio de que no vetará el proyecto, la mesa política de la Rosada trabaja en una contención para evitar que el daño de la semana pasada se transforme en una nueva derrota parlamentaria. Además, el proyecto de Modernización Laboral quedó postergado a febrero.

Según pudo saber PERFIL, Bullrich habló entre el fin de semana y este lunes con jefes de los principales bloques opositores del Senado para buscar una salida al capítulo que cayó en Diputados. Su intención era explorar la posibilidad de introducir en el recinto el artículo 75 que la derogaba esas leyes que "atentan contra el equilibrio fiscal". La respuesta fue categórica: no hay voluntad y, además, no hay manera reglamentaria de hacerlo. La cámara revisora no puede restituir un capítulo rechazado por la cámara de origen.

PRO, UCR y gobernadores, enojados con LLA

No fue sólo ese revés, sino lo expuesto que quedó el gobierno ante el PRO por las negociaciones de coparticipación con la Ciudad que gestiona Jorge Macri y el acuerdo con el kirchnerismo para designar los miembros en la Auditoría General de la Nación, sin darle ninguno de los tres puestos al espacio de Mauricio Macri. Esto dejó expuesto un problema mayor: aun sin modificaciones, LLA tampoco tiene garantizado el respaldo político para aprobar el Presupuesto tal como llegó de Diputados. Eduardo Vischi, jefe del bloque radical, y Lara Goerling, referente del PRO en el Senado, le expresaron esa tensión a Bullrich. Ambos siguen de cerca los movimientos del oficialismo y esperan una señal clara que pueda dar vuelta la página.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El episodio de la AGN sigue cruzando conversaciones. El PRO quería que Jorge Triaca —uno de los nombres de mayor confianza de Mauricio Macri— fuera designado auditor. Se negociaba en silencio, pero en la madrugada del jueves el oficialismo avanzó en un acuerdo con gobernadores del norte grande y hasta con el kirchnerismo, que ubicó a un dirigente de su línea más dura en el organismo. La jugada dejó a los aliados afuera y encendió el malestar.

El traspié en Diputados redefinió el diciembre de LLA: postergan la reforma laboral y recalculan el Presupuesto 2026

A eso se suman los gobernadores peronistas que venían colaborando con la gestión libertaria. Tanto Osvaldo Jaldo como Raúl Jalil venían adelantando que no estaban de acuerdo con derogar las leyes de universidades y discapacidad. Lo que no esperaban —según reconstruyó este medio— era que el Gobierno hubiera incorporado la derogación en un artículo que no les fue mencionado y que los dejaba expuestos frente a sus propias provincias. La votación por capítulos, y no por artículos, terminó derivando en un rechazo rotundo. La confianza quedó dañada.

UxP quiere hacer caer otro artículo del Presupuesto 2026

El Senado comenzará este viernes, a las 12, la discusión del Presupuesto y de la ley de Inocencia Fiscal. Será el debut de Bullrich al frente del bloque oficialista y el primer test real del músculo parlamentario del Gobierno desde octubre. Pero el escenario es más angosto de lo que imaginaba la Rosada. A la imposibilidad de reinstalar el capítulo 11 se suma la presión de Unión por la Patria para hacer caer también el artículo 30, que deroga tramos de la Ley de Educación Técnico Profesional y del sistema de Ciencia y Tecnología. Senadores como Jorge Capitanich y Mariano Recalde ya anticiparon que votarán en contra en particular, lo que abre un segundo frente de conflicto.

La frase de Milei “tenemos Presupuesto, vamos a acomodar las partidas para tener déficit cero” que dijo en la entrevista con Luis Majul en LN+ tampoco llevó tranquilidad. En el Senado opositor se preguntan de dónde saldrán los recortes y qué áreas serán ajustadas para cubrir los fondos que el capítulo 11 buscaba eliminar. Entre los gobernadores aliados, la inquietud es palpable: cualquier ajuste adicional impactará directamente en transferencias y programas provinciales.

En ese contexto, esta noche Milei recibirá en Olivos a Martín Menem, a Bullrich y a todo su gabinete en un asado de fin de año que busca enviar una señal de cohesión interna. La foto es necesaria: detrás del mensaje de unidad persisten tensiones que condicionan el trámite legislativo y un oficialismo que, pese a su triunfo electoral, sigue siendo minoría en ambas cámaras.

JD /