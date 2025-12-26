En su discurso de cierre del debate en general de la Ley de Presupuesto, el jefe del bloque de Unión por la Patria, José Mayans, sostuvo que el proyecto que se estaba a punto de votar "es una gran mentira, representa la decadencia y la corrupción del Gobierno”.

“Nosotros no vamos a acompañar este presupuesto que representa la decadencia y la corrupción del Gobierno que viene a tapar con un Presupuesto disfrazado de equilibrio público", aseguró Mayans en su tensa alocución.

Al cerrar la participación de su Bloque antes de la votación en general del proyecto, el legislador formoseño señaló que “el primer punto del Presupuesto está totalmente desactualizado y no tiene nada que ver con la realidad que estamos viviendo”.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

"La peor mentira de este Gobierno es que venía a luchar contra la corrupción, eso ya no se los cree nadie, ahí tienen el fentanilo, Andis, Libra... y el Presidente con el mismo abogado que el narcotraficante Fred Machado". Luego aludió al caso de Espert, al que sin nombrarlo tildó de "otro delincuente que era candidato y cobraba del narcotráfico, amparado por muchos de los que están acá".

El Senado aprobó en general el Presupuesto 2026 con 46 votos a favor, 25 en contra y una abstención.

“En primer lugar está desactualizado por la política cambiaria que el Gobierno cambió, ya que ahora dicen que van ajustar el dólar por inflación por exigencia exigencia del FMI”, siguió.

Asimismo, Mayans también cuestionó la previsión de inflación prevista en el proyecto de Presupuesto, y explicó que “el problema está en la inconsistencia del programa económico”.

“Hemos tenido 31% de inflación en dólares... Estamos viviendo en el país más caro. En cualquier país limítrofe todo está más barato”, apuntó el senador peronista.

"Como si eso fuera poco declararon la libre entrada de importaciones, con eso están pulverizando las fuentes de trabajo en la República Argentina, ese es el modelo que están defendiendo", fustigó.

“Es una gran mentira lo que están votando. Se va a caer la economía”, anticipó Mayans. Finalmente el legislador peronista pidió al oficialismo "tener racionalidad para poder corregir el rumbo económico”, porque “este presupuesto como está es convalidar la corrupción”.

El duro cruce con Bullrich

Uno de los momentos más ásperos del debate fue el cruce de Mayans con la exministra de Seguridad Patricia Bullrich, a la que el formoseño le enrostró "la corrupción de ustedes, ya que usted como ministra de Seguridad no sabía ni lo que le estaban pagando a Kueider, no sabía que la gente que rodeaba al Presidente la estaba financiada por el narcotráfico, era una inoperante como ministra y ahora es inoperante como jefa de Bloque, viene acá y trata de embarrar la cancha, y trata a un legislador como si fuera una basura."

NA/HB