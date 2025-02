Juan Carlos De Pablo: "Apuesto a que no habrá devaluación"

En diálogo con Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio JAI (FM 96.3), el economista Juan Carlos De Pablo afirmó que el impacto del escándalo de las criptomonedas es de “lógica política”, y si bien “se lo van a recordar a Javier Milei hasta el día que se muera”, dijo: “Ni el jueves anterior al despelote este estábamos tan bien como decimos ahora, ni estamos tan mal”. A su vez, indicó que el Gobierno toma decisiones de política económica sobre la base “de que no va a haber un salto devaluatorio“. “Si lo hay, se jode”, agregó.

Juan Carlos de Pablo es economista, doctor honoris causa de la UCEMA, escritor de numerosos libros, columnista de diferentes periódicos y conductor del programa Momento Económico.

El Senado ayer te dio la razón del artículo que habías escrito el día anterior respecto de que, tomando dimensión histórica, esta crisis del criptogate podía pasar a ser una anécdota y nada de enorme preocupación.

Con lo que estoy insistiendo es que hay perspectiva mediática, política, pero también está la perspectiva decisoria. Vos prendés la televisión y transmiten el riesgo país y el mercado de flujos como si fuera un partido de fútbol. No tengo problema, pero el tema de la economía real está por oposición a la economía monetaria. Por eso hice las preguntas en La Nación: ¿Usted vio un supermercado cambiando la lista de precios? ¿Usted vio un comercio cerrado? ¿Usted vio gente haciendo largas colas en los bancos sacando la plata? ¿Usted ve que Javier Milei abandona el equilibrio fiscal o el Fondo Monetario, cosas por el estilo? Entonces, la vida sigue. No le quito vigencia al resto, pero no nos agotemos en eso.

¿Cuánto la política termina siendo determinante para la economía? A lo largo de la acumulación de distintos errores de un presidente, termina generando un proceso que empieza a afectar a la economía en su conjunto.

Cuando vea que durante dos semanas seguidas el Banco Central vende dólares a los “pavote” como 300 millones por día, ahí uno dice: “No parece ser”. Los dichos políticos no terminan nunca. A Javier Milei le van a recordar esto hasta el día que se muera, pero es la lógica política. Ahora, los políticos rinden examen en la elección de medio período. Como ahora no hay PASO, esto va a ser el 26 de octubre. Faltan siglos para el 26 de octubre. Hagan lo que quieran con el cambio de la imagen y la intención de voto. Estoy en permanente contacto con los clientes, con las conferencias, con el mozo del bar, y los tipos se levantan todos los días a ver cómo le encuentran la vuelta. Ni el jueves anterior al despelote este estábamos tan bien como decimos ahora, ni estamos tan mal. Ni una cosa ni la otra.

¿Y cómo crees que la economía va a terminar afectando a la política? Si se llega a las elecciones de octubre con una inflación con un uno delante y una devaluación también del 1% mensual, ¿crees que la política le va a responder a esa economía con un triunfo del Gobierno?

Supongo que la economía va a ser una consideración importante, junto a lo cual la propia política también será parte. Hay que ver qué hace la oposición. Fíjate qué interesante el punto de vista estrictamente de los miembros del parlamento, esto lo aprendí de Rosendo Fraga: aunque a Javier le vaya mal este año, va a tener más legisladores que antes porque no renueva. De Carlos Ruckauf aprendí que, aunque le vaya muy bien, no va a tener mayoría absoluta en ninguna de las dos Cámaras. Es importante la elección de medio período, pero, en términos de bancas, no parece ser fundamental.

Ayer hablábamos con otro entrevistado que planteaba la idea de que los jefes de gobierno tienen un mandato. Una vez que ese mandato se cumple, las sociedades dicen: "Hasta aquí llegaste”, y ese día te pasan la cuenta de todo lo que antes te perdonaron en función de que había un objetivo superior. Un analista de opinión pública que nos planteaba que la mayoría de la gente creía que el Gobierno y el Presidente habían actuado mal en el Cryptogate, pero al mismo tiempo lo apoyaban. ¿Hay un punto en el que un mandato se cumple y a partir de que ese mandato se cumple, te pasan las boletas que se guardaron de momentos anteriores y que no tuvieron consecuencias en el momento que se produjeron?

Puede ser. Cuando a veces quiero complicar la vida de la gente que me está escuchando la conferencia, digo: "Yo no puedo descartar que Cristina Fernández no sea candidata presidencial en 2027." Esto es Argentina. Además, sabés por experiencia que Argentina es el reino de las exageraciones. Si vos mirás la labor que está haciendo Federico Sturzenegger con los trámites que está sacando, te agarrás la cabeza. No lo puedo descartar. Por supuesto que Milei dice que será reelecto, pero no tenemos cómo saber esto.

En líneas generales, lo que sucede es lo que pasaba con Menem, que la gente lo veía rubio, alto y de ojos azules, hasta que descubrió todos los males juntos. Pasó con mi querido Alfonsín, pasó con el kirchnerismo. Una vez que cumple su misión, y que hay necesidades de segundo, lo jubilan.

Sí, por eso es tan difícil la vida del político. Hay que tener estómago para ser político.

Si, nadie termina bien…

Es difícil. La gente es así. Si te metes en política, lo tenés que saber. Si sos periodista, lo tenés que saber, o si sos director técnico de un club. Mi querido Vélez tiene cinco derrotas y un empate en seis fechas. No me quiero poner los pantalones del director técnico. La función ejecutiva es así. Quien ejerce una función ejecutiva, si está pensando en lo que va a decir la historia, desperdicia energía. Tiene bastante problema con las cosas que tiene que resolver. El futuro se lo deja a los historiadores.

¿Cómo imaginas que se van a enfrentar los problemas que ha generado tensión con un amigo común, como Cavallo, respecto de la sobrevaloración del peso y la poca valoración del dólar?

Es una discusión del tipo cambio, eterna entre economistas, una discusión profesional. Sé lo que dice mi colega, ellos saben lo que yo pienso, etcétera. Hay algunos que dicen que después de la elección viene un salto, otros dicen que antes, otros dicen que nunca. Esta es una discusión profesional. Yo me mato de risa, me parece absurda. Entiendo los argumentos, pero aritmética no. Usamos la aritmética, pero esto es economía.

Siempre me pongo los pantalones del que tiene que tomar las decisiones y tomá las decisiones sobre que no va a haber salto devaluatorio. Si lo hay, se jode. Si tomás decisiones sobre que va a haber y no hay, también se jode. Mirá la experiencia 2024. ¿Cuántos colegas míos dijeron "viene, viene, viene, viene"? Se quedaron afónicos. El día que o la semana que yo vea al Gobierno vendiendo “pavote” para mantener tipo cambio, otro será el cantar. La clave no es el subproducto monetario o cambiario. Esto no es la tablita de Martínez de Hoz, esto no es la convertibilidad Cavallo. No hay un compromiso que diga que el Banco Central vende dólares en mayo al tipo de cambio de hoy. Si tiene que cambiar, lo cambia.

¿Te imaginas que es probable que tenga que cambiar?

Tomo decisiones sobre que no lo va a cambiar. Me puedo equivocar. Acá la clave no es “usted cree que”. Hay que ayudarle a la gente a tomar decisiones. Yo digo que tomen todas las decisiones que no va a haber salto devaluatorio. No estoy asegurando, le estoy ayudando a tomar decisiones. Uno se puede equivocar para un lado y para el otro.

¿Y cómo imaginas entonces la economía de este país que llega a fin de año, con una tasa de crecimiento, recuperación de lo perdido el año pasado, con una macroeconomía y con una inflación que tiene una desaceleración muy grande? ¿Cómo te imaginas 2026 en el caso de que pase ese escenario, que resulta el más probable en 2025?

Todavía no veo la semana que viene. Lo que digo es que tomo todas las decisiones sobre la base de que este presidente, que tiene pocos legisladores, ningún gobernador, pocos instrumentos, etcétera, se sigue aferrando al equilibrio fiscal, que ha demostrado ser una herramienta poderosísima a la luz de los resultados que tenemos. La política económica es “no hay más plata" más Sturzenegger, y no parece que fuera recuperando más instrumentos, y en algunos casos no los tiene.

Ahora hay una demanda para que el Estado regule el chequeo de las monedas digitales. Pero para un cachito. ¿No era que las habían inventado para que estuvieran lejos de la garra del Estado? Escuchás a los tipos que dicen ser expertos, pero ni ellos entienden bien cómo funcionan. ¿Vos a armar una oficina pública para que chequee esto? No, gracias. La gente que opera en monedas digitales sabe que a los 3 segundos puede ser tres veces más rica o tres veces más pobre.

¿Lo que me estás diciendo es que sos optimista respecto de la marcha de la economía del país y le aconsejarías a las personas que te consultan que inviertan en la Argentina, que va a haber un 2025 mejor de lo esperado y un 2026 también mejor de lo que 2025?

Para lo cual me tenés que explicar que tiene un buen negocio, porque el acto de inversión es un acto que tiene algún sentido. Vos no te compras una heladería porque te gusta tomar helado. Le ves la punta. Esas son las bases en base a las cuales tomas decisiones. Ahora, hagamos la lista de cosas que pueden ocurrir. Trump para mí es un peligro.

¿En qué sentido?

Supongamos que tenés un productor de arandelas en Monterrey que produce para las plantas de Detroit. Entonces, ahora le ponen este arancel y el tipo queda descolocado. ¿Te imaginás que hoy en Columbus, Ohio, hay un ñato que está pensando en poner una fábrica de ese insumo porque dice que mañana Trump se levanta para otro lado y hace otra cosa? Le han metido un ruido a la economía global realmente fenomenal porque le complica la vida a lo que existía y no le da ninguna credibilidad en el sentido de permanencia en el tiempo para que el otro tome decisiones.

¿No encontrás algún paralelismo respecto a que a lo mejor el RIGI no está dando las respuestas esperadas porque también esa incertidumbre afecta a los inversores en la Argentina? ¿Es problemática de época, en la que pareciera haber presidentes que vienen a cambiar el estatus quo?

Sí, pero yo no veo acá, en el caso argentino, cosas parecidas a lo que hace Trump. Trump dice: "No me gusta tu cara, te pongo un arancel, y no de 25%, de 25 puntos porcentuales. 25%. Suponete que vos haces un producto que no paga arancel, entonces te lo subo 25%. 25% de cero es 25 puntos porcentuales. Quiere decir que lo que no pagaba nada, paga 25. No veo nada parecido acá en la Argentina.

Tengo reservas referido a la falta de sincronización con respecto a la medida, con respecto a importaciones por un lado y producción local por el otro. Los datos de comercio exterior hasta enero pasado dicen que, por ahora, la avalancha importada no llegó. Podría llegar, pero lo que las cosas que anuncia Trump y después que lo deja 30 días me parece una barbaridad. No me resulta ni gracioso ni simpático que el presidente use el arancel como método de negociación. No me gusta.

En líneas generales, lo que uno encuentra es que las personas que intervienen en el debate público están analizando lo que van a decir en función de a quién van a molestar y acomodan sus pensamientos a lo que les resulta políticamente correcto en cada momento. Vos, por el contrario, tenés siempre una actitud de libre pensador, más allá de las amistades, de los afectos y de las conveniencias políticas. Así que no hago más que alentarte a que sigas ayudando a la opinión pública con tu opinión absolutamente personal y sacada de cualquier tipo de compromiso amistoso, económico o profesional.

Te agradezco el comentario. Además, te digo, querido, 81 años no es momento para cambiar. ¿No te parece?

