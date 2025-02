Javier Milei activó la cuenta regresiva para la salida del cepo cambiario tras el escándalo de $LIBRA

En medio del escándalo que protagonizó por promocionar la criptomoneda $LIBRA, el presidente Javier Milei aseguró que la salida del cepo cambiario tendrá lugar en 2025. Aunque evitó dar precisiones sobre la fecha exacta, anudó la eliminación de las restricciones al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Durante la entrevista con Jonatan Viale en la señal de noticias TN, Milei juró que "el 31 de diciembre de 2025 no va a haber más cepo". Si bien no brindó detalles acerca de cuándo tendría lugar, insistió con que "en algún momento de este año, se va a levantar el cepo".

A propósito de cómo desarmarán las barreras que impiden la libre circulación de capitales, el mandatario señaló que dependerá del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y de "cómo estén estructurados los desembolsos” para robustecer las cuentas del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

En tal sentido, el libertario consideró que el equipo económico cuenta con un "exceso de dólares" ya que desde el anuncio de la emisión cero, acumularon US$ 5.000 millones. “Si tomo la recomposición de reservas, tenemos más de US$ 10.000 millones″, sumó.

Asimismo, el Poder Ejecutivo calculó que con la reducción transitoria de las retenciones al sector agroexportador, ingresarían unos US$ 5.000 millones extra. “Si el FMI nos da US$ 10.000 millones, voy a estar levantando una pared de US$ 25.000 millones. Además, contrayendo la base monetaria y expandiéndose la demanda de dinero", remarcó.

Una vez más, Javier Milei disparó contra los analistas que cuestionan el programa económico: “A diferencia de lo que dicen los econochantas de mandrilandia, el tipo de cambio va a ir para abajo. Porque vas a tener una pila de dólares. El problema es que se va a caer como un piano".

El oficialismo estableció tres condiciones indispensables para eliminar el cepo: recomponer el balance del BCRA, reducir la dinámica inflacionaria a una velocidad similar a la inflación internacional y que la base monetaria tradicional coincida con la amplia.

De hecho, el ministro de Economía Luis Caputo pronosticó que el pacto con el organismo multilateral se firmará antes del primer cuatrimestre. No obstante, el funcionario nacional reconoció que todavía falta la "letra fina" del entendimiento. Además, aseveró que los desembolsos, que rondarían los US$ 11.000 millones, implicarán "nueva plata pero no nueva deuda".

"Esa plata entra al Tesoro y con ella le recompra deuda al Banco Central. Éste se capitaliza y la deuda bruta queda igual. Se reemplaza deuda inter sector público por deuda con el FMI. La recapitalización del Banco Central es una de las tres condiciones para estar listos a salir de las restricciones cambiarias”, describió.

De esta manera, el Gobierno busca sortear el Congreso de la Nación ya que la ley 27.612 determina que la toma de deuda en moneda extranjera bajo jurisdicción extranjera y los acuerdos con el FMI requieren autorización de los diputados y senadores.

Sin embargo, el elenco gobernante considera que el acuerdo con el Fondo para apuntalar las cuentas del Central no redundará en un crecimiento del endeudamiento externo. Esto se debe a que los recursos se destinarán a cancelar la deuda que el Tesoro tiene con el BCRA y esa mecánica, sostiene el equipo económico, no aumentarán los pasivos exteriores de la Argentina.

MFN