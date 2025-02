Las esquirlas del escandaloso caso $LIBRA siguen causando daño, tanto a nivel local como internacional. Javier Milei buscó despegarse del caso, pero no pudo frenar la crisis política que se avecinó, la cual finalmente parece haberle pegado de lleno al “triangulo de hierro”, afectando directamente a la Secretaria General de la Presidencia, su hermana Karina, y al asesor estelar Santiago Caputo.

A nivel internacional, el inefable Hayden Mark Davis se vio obligado a recluirse en una ubicación no identificada y a contratar abogados y un equipo de PR especializado en situaciones de crisis. Cada vez que abrió la boca se incrimino aun más, admitiendo una serie de actos posiblemente delictivos, tanto en el caso de $LIBRA donde contó con la complicidad del presidente y su círculo intimo, como en el lanzamiento de otros criptoactivos incluyendo el token oficial de la primera dama de Estados Unidos, Melania Trump. Dice estar sentado encima de unos US$100 millones que de alguna manera pertenecen a la Argentina y que deberían ser gestionados por el entorno de Milei o quienes ellos designen, y un estudio reciente de un grupo de analistas de blockchain indicó que unas mil billeteras virtuales asociadas a su empresa Kelsier Ventures tienen otros US$300 millones en tokens de $LIBRA, fruto de la estafa.

Hayden Mark Davis.

El protagonista de toda esta historia es justamente Hayden Mark Davis, un joven especialista en el lanzamiento de memecoins. Como explica esta nota previa, Mark Davis era además un estafador que estructuraba los lanzamientos para luego utilizar información privilegiada para ejecutar un “rug pull”: inflaban el valor del token a través de la promoción vía influencers y al estar ya posicionados para comprar rápido y vender en la cresta de la ola, generar una ganancia extraordinaria. Davis no trabajaba solo, sino que gran parte de su familia formaba parte de Kelsier Ventures, la agencia especializada en la que él era el CEO, su padre Tom el “chairman”, su hermano Gideon el COO, su hermana Scotlyn es la directora creativa, y posiblemente otros.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Inclusive, en el ecosistema cripto algunos indicaron que hubo "insider information" o información privilegiada el mismo día del lanzamiento. El usuario @BotCheckout compartió una captura donde cuentan que la información provino de "una congresista".

Francotiradores digitales

En una entrevista con el periodista de investigación de cripto Coffeezilla, un empresario del sector narra una bizarra historia de cómo la familia Davis operaba sus estafas desde un bar de narguiles—pipas árabes—custodiados por seguridad privada. “Entro al bar donde todos están fumando, veo al guardaespaldas y a toda la familia sentada, Gideon, Hayden, el Doctor Tom, sus hijas, sus hijos, y están por lanzar [la memecoin] Enron. Faltaban diez minutos y ya tenían a los ‘snipers’ [francotiradores digitales, bots que compran y venden automáticamente] listos con la dirección del contrato. Estaban ahí esperando y parecía que les salía humo por las orejas, estaban todos como locos, super alzados de tanta cafeína. Lanzan el token y se ponen a clickear desaforadamente, y lo maravilloso es que en todo ese frenesí, alguien logró comprar antes que ellos, pero igual generaron una ganancia extraordinaria. Y yo los miraba y sentía que estaba en la casa de unos drogadictos”, contó el fundador de la empresa DefiTuna.

Una encuesta midió la confianza de los argentinos tras el caso $Libra: ¿le creen a Javier Milei?

Este personaje, al cual el presidente recibió en varias ocasiones en la Casa Rosada y con quien colaboró para el lanzamiento de $LIBRA, admitió estar en posesión de unos US$100 millones de tokens de $LIBRA que de alguna manera “pertenecen” al país. De acuerdo a lo estipulado inicialmente, esos fondos serían manejados por la firma KPI Protocol, de Julian Peh, e irían a parar a las manos de emprendedores tecnológicos argentinos—en el armado tecnológico participó también la empresa Meteora donde el fundador, Ben Chao, fue obligado a renunciar por el escándalo—. Pero además habría “snipeado” otros tantos millones para beneficio propio, de acuerdo a un estudio de la plataforma Arkham. Allí indican que lograron rastrear unas mil cuentas asociadas a Kelsier Ventures con unos US$300 millones en valor nominal de $LIBRA y otros criptoactivos.

Esto indicaría que además de los US$100 millones que Hayden Mark Davis dice que le “pertenecen” de alguna manera a la Argentina, los Davis se llevaron por lo menos tres veces esa cantidad en ganancias posiblemente fraudulentas, a costas del país y la supuesta inocencia de los Milei. Este punto abre varias interrogantes, principalmente, quien cobró en Argentina. Y aquí, dos nuevas líneas conceptuales: quien y cuanto cobraron para que Milei “difunda” el mensaje, y quienes entraron al “rug pull” para generar ganancias extraordinarias con información privilegiada.

Conexión local

Siguiendo en esas líneas, las sospechas apuntan a Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, dos de los dueños del controvertido evento que Hayden patrocinó y donde conoció a Milei, Tech Forum. Es ahí donde entra en juego Sergio Morales, socio de Novelli y Terrones Godoy y asesor de la Comisión Nacional de Valores, previamente dado de alta en el estado por la Secretaría General de la Presidencia que conduce Karina Milei. Circulaba fuerte en el ecosistema cripto el rumor de que gente del entorno cercano al presidente habría recibido coimas para que participen del lanzamiento de $LIBRA.

El que levantó la perdiz fue Diógenes Casares, un emprendedor cripto, que contó que buscó alertar sobre los riesgos del proyecto, sabiendo del riesgo reputacional que generaría al ecosistema cripto y al país, y quién agregó que escucho de varias fuentes altamente confiables que alguien del gabinete de Milei había cobrado US$5 millones. Finalmente, mensajes de texto filtrados por el sitio especializado en criptoactivos CoinDesk revelaron que el mismo Hayden Mark Davis alardeaba de su capacidad de sobornar a la hermana del presidente para lograr que Milei “firme y haga lo que yo quiera”.

Varios medios argentinos interpretaron linealmente los mensajes, indicando que Hayden afirmaba que había enviado dinero a Karina, pero la realidad es que la forma coloquial en la que escribe no afirma que el dinero fue enviado per se. “I send $$ to his sister and he signs whatever I say and does what I want”, dice el mensaje. Horas más tarde, un vocero llamado Michael Padovano negó que haya coimeado al presidente o a su hermana y agregó que no recuerda haber enviado esos mensajes. De la misma manera que el mensaje inicial era vidrioso, también lo fue la aclaración.

Crisis política

Las primeras encuestas muestran que el escándalo $LIBRA afectó la credibilidad del presidente, aunque su núcleo duro sigue firme. La entrevista de Milei con el periodista Jonatan Viale generó más dudas que certezas, en especial cuando fue interrumpida por Santiago Caputo mientras el presidente titubeaba al respecto de su estrategia judicial. Esa parte, inicialmente editada, se “filtró” en redes sociales, dejando en evidencia el modus operando del aparato comunicación del gobierno en su relación con el periodismo. No solo quedaron debilitados Milei y Caputo, sino que el mismo Viale, un férreo defensor de esta administración desde sus coberturas, cayó en desgracia. También fue una oportunidad para los pases de factura interna. El vocero Manuel Adorni salió a decir que Caputo “se equivocó” y que el presidente mismo le marcó el error. En su descargo, Viale defenestró al asesor que algunos llaman “el Mago del Kremlin”.

En lo sucesivo, se enfilan varias denuncias en todos los niveles, arrancando por la Oficina Anti-Corrupción que controla el Ejecutivo Nacional. La justicia federal también abrió una investigación, en manos de la jueza María Servini y el fiscal Eduardo Taiano. E internacionalmente, donde el regulador de mercados de EE.UU, la SEC, y el FBI ya investigan el caso. Se avecina una “class action lawsuit” de los inversores damnificados y probablemente hayan múltiples casos más. Al igual que en Argentina, la justicia de EE.UU. es tiempista y, con Donald Trump en la Casa Blanca, probablemente se enfoque en Hayden y el resto de los actores criptos. Por lo menos eso es lo que deben esperar en la Casa Rosada.

AF/ff