Las consultoras Pulso Research y Trespuntozero midieron las repercusiones del escándalo $LIBRA en la sociedad y concluyeron que produjo una leve caída en la imagen positiva del presidente Javier Milei. Para Shila Vilker, el impacto existió pero no modificó los indicadores duros como la gestión, la cercanía con espacios políticos y la preferencia de voto.

La encuesta de Pulso fue realizada online sobre 1200 casos de ciudadanos argentinos mayores de 16 años, mediante un cuestionario cerrado y estructurado, desde el 17 al 19 de febrero de este año, con un margen de error del 3,5%.

Entre los datos más relevantes, la consultora que dirige el politólogo Juan Adaro destaca que la imagen de Milei post $LIBRA aumentó su negatividad en 6 puntos. De manera que el Presidente acumula un 48,5% de imagen negativa y un 51,5% de positividad tras las denuncias por estafa.

Ante la pregunta a los encuestados sobre el nivel de acuerdo o desacuerdo respecto a la idea de que el Presidente actuó irresponsablemente, el 68% consideró que sí. Además, el 52% de los votantes de Milei en el balotaje adhirieron a esa afirmación.

En relación a si el tuit del jefe de Estado, en el que difundió la criptomoneda $LIBRA, fue una estafa o un error, la opinión se dividió casi de igual manera. El 46,1% consideró que se trató de una estafa, mientras que el 48,2% respondió que fue un error. El 5,7% contestó que no sabe.

Además, ante la pregunta sobre quién cree que es el principal responsable de lo sucedido el viernes 14, una clara mayoría señaló a Javier Milei (52%). Por detrás quedaron la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei (6,7%), y la opción "asesores en general" (25%). Apenas un 9% contestó que no sabe y un 6% que ninguno es responsable.

Una de las propuestas de la oposición ante las denuncias por estafa contra Milei es avanzar con un juicio político. La consultora también indagó en la opinión de la población sobre esa alternativa y una de las conclusiones es que en ese punto se activa nuevamente la grieta: el 46,1% apoya el juicio político y el 47,4% se opone. Sin embargo, un dato novedoso es que alrededor del 20% de los votantes en el balotaje de Milei apoyan el juicio político, el 80% restante no.

Por último, la encuestadora relevó los resultados de la estrategia comunicacional del Gobierno ante la crisis. En esa línea preguntó si el presidente dio las explicaciones necesarias ante el caso. La respuesta fue contundente: el 59% consideró que “Milei aún no dio las explicaciones necesarias”.

La encuesta de Trespuntozero sobre el escándalo $LIBRA

La consultora Shila Vilker, que lidera Trespuntozero, también midió el impacto del caso $LIBRA en distintos espectros. Sin embargo, dicho estudio llega hasta el 17 de febrero por la tarde, horas antes de la entrevista que Javier Milei tuvo con Jonatan Viale y desató otro escándalo.

“Hasta el lunes era de alcance nacional, 9 de 10 argentinos vieron la información. Lo que vemos con el caso $LIBRA es el daño en el electorado de Milei y Bullrich. Ahí lo que ves es que los indicadores de credibilidad e imagen hay algo de roce y daño”, dijo Vilker a PERFIL.

De acuerdo al sondeo, luego de la promoción que hizo Milei a la meme coin su imagen negativa pasó de 47,6% a 50%. La positiva bajó de 49,3% a 48,4%.

Más allá de que se observa un impacto en los números, no presentan una caída sensible. Vilker lo explica a este medio: “Los indicadores duros no se mueven: gestión, cercanía con espacios políticos, preferencia de voto. Entonces la pregunta es, ¿por qué si tomado aisladamente el caso $LIBRA tiene un impacto sobre los adherentes a Milei, no mueve el amperímetro en indicadores duros? Hay dos fortalezas del Gobierno: la economía, la estabilidad, el gran activo que está por encima del caso puntual; y el otro es la debilidad de la oposición que no logra capitalizar”, sostiene.

En ese sentido, la intención de voto por espacio político sigue favoreciendo a los libertarios (35,7%), seguidos por el kirchnerismo (23%), el PRO (10,7%), el peronismo (8,8%), el Frente de Izquierda (7%), el radicalismo (1,7%) y Coalición Federal (0,6%).

Respecto al escándalo de $LIBRA, la primera palabra que sobresale en la encuesta es “estafa”, seguida por “error”. Vilker explica que el Gobierno Nacional, fin de semana por medio, tuvo un problema de encuadre: “La estafa es clara y el encuadre del Gobierno no lo está”, indicó.

Respecto a la pregunta sobre la credibilidad de Javier Milei post $LIBRA, el 53,1% de los consultados no le cree, mientras que el 40,9% sí lo hace.

La encuesta, titulada "Percepciones, motivaciones y actitudes de los argentinos hacia el caso $LIBRA", fue realizada entre el 15 y el 18 de febrero a nivel nacional. El nivel de confianza fue del 95% y el margen de error +/-2,5%. Se entrevistó a un total de 1500 casos.

LM / Gi