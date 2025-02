Arkham identificó las direcciones donde Hayden Davis habría colocado el dinero de $Libra

La empresa Arkham, especializada en el análisis de blockchain y criptomonedas, identificó más de 1000 direcciones de la compañía Kelsier Ventures que contendrían una parte de los fondos producidos a partir de la criptoestafa con $Libra en la que estaría involucrado el presidente Javier Milei.

“Las direcciones de Kelsier que contienen fondos asociados a LIBRA están etiquetadas en nuestra entidad 'Libra'. Las direcciones de Kelsier separadas del proyecto LIBRA están etiquetadas como "Kelsier Ventures (Hayden Davis)", describió Arkham.

De esta manera, Arkham dio un paso importante para rastrear los fondos que estarían bajo el dominio de quien se hace llamar públicamente Hayden Davis pero que aún no fue confirmada su identidad.

“En estas dos entidades, Kelsier posee casi 300 millones de dólares en fondos, principalmente en forma de moneda LIBRA en la entidad ‘Libra’. La entidad 'Libra' también contiene $100 millones de USDC + SOL extraídos de fondos de liquidez. La mayor participación en la entidad Kelsier Ventures es BRYAN, una moneda de la cual Kelsier también posee el 70% del suministro combinado” especificó Arkham.

De acuerdo a esta información Kelsier Ventures posee 300 millones de dólares en fondos generados con la criptomoneda $Libra. De esos fondos, 100 millones de dólares estarían almacenados en otras dos monedas digitales, una SOL y la otra USDC, esta última tiene la característica de ser estable y mantener una equivalencia de 1:1 con el dólar. Finalmente, los 200 millones de dólares restantes, continuarían en $Libra.

“Es muy curiosa la elección de USDC para resguardar parte de este dinero, porque es una stablecoin manejada por una entidad central llamada Circle con base en USA. Si Circle quisiera, o si una corte se lo ordenara, podría freezar estos fondos y no permitir que Kaiser siga moviendo ese dinero hasta hacerlo desaparecer” señaló el analista cripto Fernando Molina en su cuenta en X.

En relación a la USDC, Molina hipotetizó irónicamente 3 posibles razones por las que Kelsier eligió usarla para resguardar los fondos: “No todas las stablecoions o criptos tienen esta funcionalidad, por eso es curiosa la elección. Será que: a) Son intocables b) Hicieron tanto dinero por otros medios (bots e insiders) que no les interesa tocar esa plata que es fácilmente identificable c) Todas las anteriores”.

Hayden Davis y el dinero de $Libra que le pertenecería a Argentina

En una de sus últimas apariciones públicas en una entrevista con el influencer Dave Portnoy, Hayden Davis afirmó que una parte del dinero producido con $Libra era de Argentina.

El propietario de Kelsier Ventures se reunió en varias oportunidades con Milei, una de ellas el 30 de enero de este año en Casa Rosada.

“Nunca dije que es mi dinero. No me estoy escapando con el dinero y no tengo ningún deseo de escaparme con el dinero. No es mío, es de Argentina, no sé qué asociación quieren hacer con eso” dijo esta semana luego de que escaló el conflicto.

Anteriormente, en un reportaje con el youtuber estadounidense Stephen Findeisen, Davis sostuvo que era "asesor" de Milei y que actuó en su nombre. "No soy el protagonista aquí, lo hice en nombre de Milei", dijo.

El sitio CoinDesk reveló que Davis tenía influencia directa sobre el presidente argentino gracias a pagos realizados a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia. "Controlo a ese p*. Le envío dinero a su hermana y él firma lo que yo le diga y hace lo que yo quiera", escribió Davis en diciembre en mensajes privados supuestamente filtrados.