El mercado cripto tras el escándalo $Libra: "Las grandes compañías ahora piensan dos veces antes de invertir”

Los principales impulsores de las criptomonedas en Argentina vieron como un retroceso el escándalo de $Libra, sobre todo cuando se tiene en cuenta la pérdida de confianza a la hora de realizar una reserva de valor con la compra de cripto activos. En relación a este tema, este medio se puso en contacto con la especialista en criptomonedas, Daiana Banegas.

Daiana Banegas explicó que, si bien el lanzamiento de la criptomoneda $Libra podría haberse realizado sin el tuit del Presidente Javier Milei, la difusión masiva fue determinante. "Lo que facilitó la publicación en Twitter fue que las personas pudieran encontrar el proyecto. Al ser tan nuevo y no estar indexado, era prácticamente imposible ubicarlo sin ese acceso directo", sostuvo. La rapidez con la que se concretó la estafa, conocida como "rug pull", fue posible gracias a la visibilidad que otorgó la figura presidencial.

El mecanismo detrás de la suba del token

En este tipo de esquemas, la especulación y la atracción de usuarios son fundamentales. "El precio de estas criptomonedas se conforma por la liquidez que aportan los usuarios. Si no hay muchos aportando, el token no sube", explicó Banegas. En el caso de $Libra, se comprobó una acción coordinada para inyectar grandes sumas de dinero y hacer que el precio se disparara, atrapando a usuarios desprevenidos.

¿Puede recuperarse el valor de $Libra?

Tras la abrupta caída del valor, la posibilidad de que $Libra recupere su precio inicial es remota. La entrevistada indicó que, si bien existen antecedentes de recuperaciones especulativas impulsadas por movimientos coordinados, "no hay un proyecto sólido detrás". A pesar de que el equipo de desarrollo intentó reducir la cantidad de tokens para aumentar la escasez, las perspectivas no son alentadoras. "No volvió a tocar sus picos máximos y la confianza está seriamente dañada", afirmó.

El mayor daño, según Banegas, es el reputacional. "Esto retrasa la adopción de las criptomonedas. La gente vuelve a asociarlas con la especulación y el juego, cuando en realidad tienen usos cotidianos y herramientas de valor", lamentó. Desde su experiencia en Mujeres en Bitcoin, señaló que la organización trabaja para desmitificar la idea de que las cripto son solo para expertos financieros. "Se puede usar Bitcoin como reserva de valor o USDT como alternativa a la bancarización. Esto afecta a la percepción pública y hace retroceder esos avances", subrayó.

La inversión en criptomonedas se vio afectada tras el escándalo de $Libra

Aunque la mayoría de las empresas del sector actuaron con responsabilidad y no listaron el token, el daño a la industria persiste. "Las grandes compañías que pensaban invertir en Argentina ahora lo piensan dos veces, no solo por la estafa en sí, sino por las sospechas de corrupción en torno a la divulgación", explicó.

En cuanto a las afirmaciones de Hayden Davis, quien aseguró tener USD 100 millones listos para movilizar según las indicaciones del entorno presidencial, la especialista en criptomonedas fue cauta. "No está claro si esos fondos son personales, si provienen del dinero de las víctimas o si se generaron durante las horas del esquema. La falta de transparencia genera sospechas", advirtió. Además, calificó como preocupante que alguien del sector tecnológico se sienta con derecho a hacer ese tipo de declaraciones públicas y amenazas veladas.