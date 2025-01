Las reservas cayeron US$1.300 millones en enero pese a las compras del Banco Central

A pesar de que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) cerró uno de los mejores eneros de los últimos 20 años en materia de compra de divisas, las reservas internacionales acusaron una caída de US$ 1.300 millones durante el primer mes de 2025.

Durante la última jornada hábil, la autoridad monetaria se hizo de US$ 163 millones en el Mercado Libre de Cambios (MLC), adquirió US$ 352 millones en la semana y totalizó US$ 1.748 millones en los últimos 30 días. Se trata del mejor resultado desde mayo de 2024.

Javier Milei volvió a estar en la portada de The Economist como un "ejemplo de desregulación" para Trump y Modi

Disyuntiva del BCRA: compra dólares pero caen las reservas

El analista financiero Javier Giordano destacó que con los US$ 515 millones operados este viernes en el MLC, enero "finaliza como el segundo mes de mayor volumen de operaciones de cambio del último año". Además, remarcó que, dejando de lado 2024, es el enero más prolífico desde 2008.

Este resultado positivo contrasta con la evolución de las reservas del BCRA. A principios de 2025, se ubicaban en US$ 29.607 millones y cerraron el primer mes de 2025 en US$ 28.307 millones, lo que se traduce en una reducción de US$ 1.300 millones. Así, las tenencias del Central alcanzaron el punto más bajo en más de tres meses y medio.

Una parte de la pérdida se explica por los movimientos propios de la Posición Global Neta en Moneda Extranjera (PGNM), una entidad contable que mide las oscilaciones de los activos y pasivos en dólares. Sobre el final de cada mes, la PGNM hace caer las reservas por un recalibramiento técnico pero el monto se recompone, en parte, a comienzos del siguiente, en este caso febrero.

Al ente encabezado por Santiago Bausili no le alcanzó el saldo comprador positivo para revertir el egreso de dólares. A la intervención de la administración libertaria en el mercado de dólares financieros para contener las divisas y evitar que suba la brecha cambiaria, se sumó el pago de deuda con bonistas privados por US$ 4.360 millones entre capital e intereses. También se cancelaron compromisos con organismos multilaterales por unos US$ 456 millones, según datos de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC).

En simultáneo, el Gobierno tendrá que desembolsar US$ 617 millones al Fondo Monetario Internacional (FMI) el primer día de febrero, de acuerdo al cronograma de vencimientos establecido. El pago se dará en medio de las negociaciones para rubricar un nuevo acuerdo que le permita a la Argentina levantar el cepo cambiario en algún momento de 2025.

El Banco Central volvió a bajar la tasa de interés

Por otra parte, el Banco Central resolvió un recorte de tres puntos porcentuales de la tasa de interés de política monetaria, que se redujo de 32% a 29% anual. La medida llegó horas antes de la entrada en vigencia de un nuevo esquema cambiario: la devaluación mensual pasará de 2% a 1% mensual a partir de febrero.

"La decisión del Directorio se fundamenta en consideración de la consolidación observada en las expectativas de baja de la inflación", explicaron fuentes oficiales. En efecto, las consultoras privadas y el propio equipo económico pronosticaron una reducción de la dinámica inflacionaria en enero, oscilando entre 2% y 2,3%.

Un informe de Max Capital destacó que los retoques en la tasa de interés podrían continuar a fin de "alinear la tasa implícita en dólares, ya que mientras el crawl [devaluación mensual] se redujo en 14,4 puntos porcentuales (anualizado), la tasa de política monetaria solo bajó 5 puntos porcentuales".

"Por ahora, el Gobierno parece ser más cauto, recortando tasas solo marginalmente para mantener atractivas las tasas en dólares y no generar mayor presión sobre el CCL y la brecha cambiaria. Las altas tasas implícitas en dólares siguen incentivando el carry trade con dólares en el sistema financiero local y los préstamos en dólares recientemente emitidos", resaltaron.

MFN