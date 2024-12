El Banco Central de la República Argentina (BCRA) revirtió la racha de ventas de la semana pasada y cerró el año con un saldo positivo de casi US$ 20.000 millones en el mercado cambiario. No obstante, las reservas internacionales cayeron y finalizaron por debajo de los US$ 30.000 millones.

En la última rueda hábil del año, la autoridad monetaria adquirió US$ 32 millones en el Mercado Libre de Cambios (MLC) y consiguió dar vuelta la seguidilla negativa en la que se había desprendido de US$ 803 millones por el aumento de la demanda de importadores en los últimos días.

El dólar blue cerró al alza en 2024 pero creció mucho menos que la inflación

El Banco Central cerró el año con saldo positivo

De esta manera, el BCRA se hizo de US$ 904 millones en diciembre y sumó un total de US$ 18.746 millones a lo largo de 2024, en buena parte por la recuperación del agro tras la sequía de 2023, el impulso de las exportaciones energéticas y la retracción de las importaciones en el primer semestre.

Un informe de Cohen Aliados Financieros remarcó que "la última semana de diciembre evidenció ciertos desafíos en el mercado cambiario, donde se sintió la presión de la demanda y los dólares financieros volvieron a subir pese a las intervenciones del BCRA".

"La eliminación del impuesto PAIS expuso las demoras en las importaciones, lo que ahora impacta en la acumulación de divisas. Por otro lado, el turismo internacional, con un marcado déficit, sigue siendo un punto de presión para la cuenta corriente, situación que podría profundizarse en los próximos meses", sostuvieron los expertos.

A eso se suma que el blanqueo de capitales actuó como un "game changer" de la economía en la era Milei: ingresaron US$ 22.165 millones en cuentas CERA y ALyC, lo que dinamizó el mercado de crédito en dólares y la colocación de obligaciones negociables —deuda privada— por parte de las empresas. Ese flujo nutrió de divisas al Mercado Libre de Cambios (MLC) y posibilitó las compras del ente financiero.

Un reporte de la consultora LCG planteó que en las últimas semanas reaparecieron "ciertas expectativas de depreciación que se combinaron con la baja de tasas en pesos" y ese combo "produjo presiones compradoras y una suba de los paralelos que erosionó parte de las ganancias del carry trade".

"El marco anterior de expectativas de apreciación generaba incentivos a liquidar exportaciones (o restringir importaciones) para quedarse en pesos y generar rentabilidad. Seguiremos viendo si el cambio de expectativas genera el efecto inverso en lo sucesivo", remarcaron los analistas.

La discusión en torno a las reservas del Banco Central

A pesar de la significativa cifra, las adquisiciones en el MLC no se tradujeron en un incremento directo de las reservas internacionales. De hecho, cedieron en US$ 1.917 millones debido a movimientos de encajes bancarios propios de fines de mes.

Se estima que en los primeros días de 2025 la mayor parte de los recursos volverán a formar parte del balance de la entidad encabezada por Santiago Bausili. Desde enero, las tenencias brutas del Central treparon US$ 6.536 millones y finalizaron 2024 en US$ 29.607 millones.

Más allá de que las reservas que informa a diario el Banco Central se encuentren cerca de los US$ 30.000 millones, la dinámica de las netas es muy distinta. Este tipo de medición resta las obligaciones y los compromisos en moneda extranjera y otro tipo de ítems financieros.

Unificación cambiaria: “Pensando en el 2025, el Gobierno no va a poder escapar de tomar decisiones electoralistas”

Si bien no existe un consenso definitivo entre los economistas sobre el nivel actual de las netas, se calculan entre -US$ 2.700 millones y -US$ 11.200 millones dependiendo el método que se utilice. El escenario luce desafiante ya que el año que viene vencen más de US$ 20.000 millones de deuda.

"Varias fuentes confiables indican que las Reservas Netas (método FMI) están debajo de los -10.000 millones de dólares. O sea que son lo mismo que recibió Milei hace un año. Eso es sorprendente dada la mejora de la cosecha, la caída de importaciones, el Impuesto País y la enorme licuación que hubo. El carry trade debe estar saliendo bastante caro", expresó el ex viceministro de Economía y exasesor de Javier Milei, Carlos Rodríguez.

Por su parte, desde Romano Group explicaron que la cifra de las reservas netas está sujeta al procedimiento matemático que se utilice para medirlas. En caso de no tener en cuenta ningún compromiso, se ubicarían en -US$ 2.700 millones. Si se suma el pago del BOPREAL de acá a doce meses, el terreno negativo se profundiza a -US$ 5.200 millones.

En tanto, al descontar los depósitos del Tesoro en el BCRA, el número desciende a -US$ 8.700 millones. Por último, de restar este último ítem a los pagos del bono para importadores, el resultado final sería un rojo de -US$ 11.200 millones, casi el mismo nivel que dejó Sergio Massa en diciembre de 2023.

MFN/ML