Unificación cambiaria: “Pensando en el 2025, el Gobierno no va a poder escapar de tomar decisiones electoralistas”

La economía argentina se ha encontrado muy movilizada a lo largo del 2024, la bolsa argentina tuvo un despegue anormal en comparación con años anteriores y una de las variables a resolver por el Gobierno en 2025, sobre todo pensando en las legislativas, es la liberalización del cepo cambiario. Con el fin de ampliar este panorama, Canal E se contactó con el asesor financiero, Gastón Lentini.

“Tanto el año pasado como este año la bolsa argentina se destaca a nivel mundial por ser la bolsa que más subió en todo el planeta, si uno mira grandes series de datos, la bolsa de Estados Unidos de pronto puede subir 10% por año”, comentó Gastón Lentini. “Nuestro país, este año, más que duplicó el capital y más que duplicó el valor de las empresas que lo componen”, agregó.

El 2024 fue un año anormal para la bolsa argentina

Posteriormente, Lentini planteó: “Estos son fenómenos que para el inversor nuevo parecen tal vez algo normal, pero todo lo contrario, es algo completamente anormal”. Luego, manifestó que, “un 2024 que ojalá se repita en Argentina porque es algo que no suele darse seguido y generó mucho valor, mucha ganancia para cualquier inversor que sea parte del mercado”.

La obligación del Gobierno en tomar decisiones electorales

“Pensando en el 2025, el Gobierno no va a poder escapar de tomar decisiones electoralistas, tenemos que salir del cepo, el gran tire y afloje está en que si no salimos del cepo, hay empresas grandes que pueden hacer inversiones en Argentina pero no las van a hacer”, sostuvo el entrevistado, que después completó: “El cepo restringe la salida de capitales, entonces, es difícil que las empresas ingresen capitales con un cepo que no les garantiza después poder sacarlo”.

Por otro lado, el asesor financiero señaló: “La salida del cepo va a darse en este 2025, si bien estamos ansiosos por buscar la fecha, no vamos a tener una fecha concreta, vamos a tener un conjunto de medidas que van a ir desarmando ese cepo despacito”. A su vez, remarcó que, “hay un montón de situaciones que hacen que este título que es cepo no sea tan fácil de retirar sino que se van a tener que tomar un montón de medidas”.

Para finalizar, Lentini expresó: “Sacar el cepo anticipadamente puede generar esa misma pérdida de estabilidad que le pasó al macrismo cuando los distintos actores del mercado demandaban dólares, entonces, Caputo en ese sentido está siendo prudente”.