Juan Sánchez: "Una vez que viene el dinero del FMI, te genera una estabilidad importante"

La inflación del 3,7% en marzo profundizó la incertidumbre económica en Argentina, mientras el país espera definiciones clave del Fondo Monetario Internacional.

Para hablar sobre este tema, Canal E se comunicó con el economista Juan Sánchez, desde Uruguay, quien expresó que, “seguimos a la Argentina desde siempre, y estos números también los seguimos bastante”. La cifra sorprendió a analistas y funcionarios, y alimentó la inquietud sobre el inminente anuncio del Fondo Monetario Internacional. Para Sánchez, la situación se asemeja a una “tanda de penales”, en la que cada movimiento puede definir el rumbo económico del país.

Argentina está a punto de recibir un importante desembolso del FMI, y eso genera tensiones crecientes en el mercado. “Es muy difícil que ustedes no tengan variaciones”, adelantó el economista. Y agregó: “Están en el medio de algo que va a significar cambios importantes”.

Una solución política más que técnica

Sánchez fue contundente al hablar del posible acuerdo con el FMI: “Esta solución no es económica. Es una solución política”. Explicó que el monto que se estaría negociando, 20 mil millones de dólares, supera ampliamente las estimaciones técnicas previas. “Si fuera por la parte técnica, es difícil obtener esos 20 mil millones”, sentenció.

El economista comparó la situación con lo vivido en su país: “Esto pasó también en Uruguay. Los técnicos ponían límites, pero la solución vino por el lado político. Lo mismo pasa en Argentina”.

Corrección cambiaria inminente

Al analizar las condiciones que puede imponer el FMI, Sánchez no dudó en afirmar: “Es muy difícil que el Fondo no haya planteado algunas condiciones”. Aunque estas no se expliciten de manera directa, el economista anticipa cambios en el régimen cambiario argentino.

“Seguramente le dan ese 1% de crawling peg que tenían, es imposible sostener”, opinó. Y enfatizó: “No le van a dar esos recursos a Argentina para que se repita un aprovechamiento como el de Caputo en el gobierno de Macri”. En su visión, algún tipo de corrección llegará el lunes, aunque no se la denomine formalmente como devaluación.

Estabilidad a cambio de cumplimiento

Sánchez aportó también una visión optimista a futuro, siempre que se cumplan ciertas condiciones. “Una vez que viene el dinero del FM te genera una estabilidad importante”, afirmó. Pero advirtió que esta estabilidad está condicionada a las decisiones que tome el Gobierno en materia cambiaria y fiscal.

Desde su experiencia y observación del caso uruguayo, advirtió también sobre los peligros de fijarse metas demasiado rígidas. “La realidad los va a superar”, ironizó, al referirse tanto a los técnicos del Banco Central uruguayo como al enfoque ortodoxo que también ve en Argentina.