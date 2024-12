Vencen US$ 19 mil millones en 2025, pero las reservas siguen en negativo

Tras cumplirse el primer año de la presidencia de Javier Milei, las miradas empiezan a volcarse hacia 2025 y al perfil de vencimientos de la deuda nominada en moneda extranjera de la Administración Nacional más el Banco Central (entre Bonar, Global, el FMI y Bopreal), que alcanzarían los US$ 19 mil millones. Además, en un año en el cual el Gobierno apuesta al rebote económico, es de esperar que ese rebote provoque un incremento en las importaciones y mayor demanda de divisas. En medio, el nivel de reservas internacionales aún sigue en terreno negativo, en torno a los US$ 5 mil millones. La pregunta que aqueja al mercado es: ¿alcanzan los dólares?

Del total, US$ 14 mil millones se acumulan hasta julio de 2025. Con fuerte incidencia de los títulos públicos de mercado que equivalen a casi US$ 6 mil millones, en concepto de pago de capital.

Enero y julio son los meses de mayor presión, con vencimiento de US$ 4.874 millones y US$ 4.685 millones, respectivamente, por los pagos de bonares y globales que pagan capital e intereses. Respecto del Fondo Monetario Internacional (FMI), los desembolsos previstos con el organismo internacional son de poco más de US$ 3 mil millones.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

En vista de la situación, el Gobierno se encargó de llevar calma al mercado, sobre todo teniendo en cuenta los vencimientos de enero y anunció una serie de medidas para garantizar el pago: el envío de divisas al banco de Nueva York y la compra de dólares al BCRA por parte del BCRA, para que los bonistas tengan plena seguridad del pago en enero.

“En el corto plazo, la credibilidad del Gobierno para el pago de la deuda de enero por parte del mercado parece cumplirse. Y de hecho se vio sobre todo a lo largo del año con la reducción del riesgo país. A fines del año pasado estaba rondando los 2.500 puntos y hoy estamos en los 700 puntos, lo cual refleja una mayor confianza en la capacidad de pago del Gobierno de acá en adelante”, comentó a PERFIL Francisco Ritorto, economista de ACM.

Y agregó: “Creo que una de las preocupaciones del Gobierno será seguir fomentando esa confianza e ir fortaleciendo esa credibilidad que se ve traducir en una reducción del riesgo país, lo que le va a permitir referenciarse, por ejemplo, lo que podrían ser los vencimientos fuertes de julio a unas tasas más sostenibles. Si bien no está explícito que habrá un refinanciamiento en julio, entiendo yo que se están estudiando mecanismos para el pago de este vencimiento”.

El punto de partida de las reservas es crítico. Las reservas netas están en un rojo por US$ 3.400 millones aproximadamente, según estimaciones de ACM con datos hasta el 6/12. Si se descontaran los pagos de Bopreal, se ubicarían aproximadamente en un terreno negativo por US$ 4.900 millones. “Si nos basamos en la metodología del FMI, no habría que descontar los bopreales”, aclararon desde la consultora.

“Las necesidades en dólares lucen más desafiantes porque las reservas son escasas y porque seguramente no es inminente el acceso al mercado externo voluntario de deuda. Aunque prevemos que se va a cubrir gran parte con financiamiento externo (principalmente del FMI si hay un nuevo acuerdo, multilaterales y quizás algún Repo), persiste una brecha de unos US$ 5 mil millones, que se amplía a US$ 7.400 millones si consideramos los Bopreal (estrictamente deuda del Banco Central)”, señaló un informe de la consultora Econviews.

Y agregó el documento: “Ese monto seguramente saldrá de las reservas del BCRA, que deberían beneficiarse de un aumento en la inversión extranjera directa, de colocaciones de bonos por parte del sector privado, y algo también de los dólares del blanqueo que de a poco se van canalizando a reservas internacionales. En este contexto va a ser importante que la economía genere un superávit en la cuenta corriente en base caja”.

De acuerdo con algunos datos de Vectorial, el saldo comercial del año que viene rondaría en unos US$ 10 mil millones. Adicionalmente, este saldo solo contempla el comercio exterior de bienes. La exportación de servicios profesionales otorga algo de alivio con un superávit de US$ 3 mil millones, pero aparece el creciente problema del déficit turístico, que habrá que ver en cuánto resultará.

Pero el panorama no se queda en 2025. El Gobierno tiene un perfil de vencimiento elevado hasta el fin de la gestión, sobre todo en 2027, que se encuentra el grueso de bopreales de vencimiento de la serie 1. En concreto: en 2026 la deuda en moneda extranjera representa US$ 19.600 millones y en el 2027 US$ 27.131 millones.