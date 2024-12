El Banco Central debió desprenderse de una cantidad de dólares la cual no se tenía registro desde la asunción de Alberto Fernández en 2019, esto tiene explicación a través del aumento de las importaciones y el Gobierno está preocupado por el aumento de la demanda de dólares en los bancos. En este contexto, este medio se comunicó con el periodista de Editorial Perfil, Ariel Maciel.

“25 de octubre del 2019, estábamos a horas nada más de la elección presidencial que iba a coronar a Alberto Fernández como presidente de la Nación y, en ese momento, el Banco Central vendió USD 813 millones”, comentó Ariel Maciel. “Nos tenemos que remontar hasta ese día para que el Banco Central se desprenda de una cantidad muy fuerte de dólares, eso fue lo que superó a esta venta que tuvo en la primera jornada sin impuesto país”, agregó.

El Banco Central debió desprenderse de una gran cantidad de dólares debido a las importaciones

Posteriormente, Maciel planteó: “Buena parte de lo que se pagó fue porque hubo una suerte de represión de pago de importaciones a la espera de pagarlo más barato”. Luego, manifestó que, “si bien las reservas netas del Banco Central siguen en negativo y el Gobierno tiene la política también de mantener la apreciación del peso local alta, durante todo este año vino acumulando dólares y está muchísimo mejor que antes”.

Se reinstauró la demanda de dólares en los bancos

“Caputo dijo que van a hacer un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, se espera que en el primer trimestre del año próximo haya un cierre del acuerdo con el FMI, donde Argentina va a recibir fondos frescos”, sostuvo el entrevistado. “El blanqueo fue un éxito, también es real que la demanda de dólares en los bancos está siendo cada día más dinámica, lo que implica que la gente vuelve a poner los dólares en el colchón”, complementó.

Por otro lado, el periodista señaló: “El Banco Central, en sus planes, lo que está buscando es que la economía argentina tenga mayor interacción de monedas extranjeras con la esperanza de que la gente que saca esos dólares los esté usando pero no está pasando por el momento”. A su vez, remarcó que, “lo que quiere el Gobierno es que la gente gaste los dólares acá y no que se los lleven al exterior pero por ahora no le está saliendo”.

“Si nos vamos a la parte de la economía real, estamos viendo que el consumo masivo es lo que accede el argentino promedio, es aquel que no tiene tanta gimnasia en este mercado financiero”, sostuvo el entrevistado, que después concluyó: “Esto sigue siendo una crisis para Argentina, con un mercado que volvió a mostrar una caída y eso implica que no se recupera a pesar de que hay signos de reactivación”.