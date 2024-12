El dólar blue cerró al alza en 2024 pero creció mucho menos que la inflación

En un año marcado por la desregulación económica, el dólar blue cerró al alza en 2024, aunque creció muy por debajo de la inflación e incluso del tipo de cambio oficial. De esta manera, la brecha cambiaria terminó en casi 20%, luego de acercarse a 0% a fines de noviembre.

La cotización libre avanzó 1,23% o 20 pesos en la última jornada hábil y alcanzó los $1.230. En algunas cuevas de Tierra del Fuego y Santa Cruz, el billete llegó a ofrecerse a $1.249 mientras que en la provincia de Buenos Aires, Salta, Santa Fe y Córdoba ascendió a $1.243. El contado con liquidación y el MEP se incrementaron a $1.186 y $1.170, respectivamente.

La actividad económica tuvo un leve repunte mensual en noviembre pero se mantuvo por debajo de 2023 según un informe privado

El dólar blue creció menos que el oficial y la inflación

A lo largo del año corriente, el segmento "libre" subió 22,38%. A modo ilustrativo, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró un incremento de 112% entre enero y noviembre, lo que implica una diferencia de 89,62 puntos porcentuales.

En caso de compararlo con el tipo de cambio mayorista, que se utiliza para la exportación e importación de bienes y servicios, también se observa una distancia ya que el oficial aumentó 27,7%. Es decir que el paralelo experimentó un avance 5,32 p.p. menor.

A comienzos de marzo, el dólar blue cotizó a $980, el punto más bajo de 2024. Por el contrario, tocó un máximo histórico nominal de $1.500 a mediados de julio, en un momento de cierta zozobra por el rumbo adoptado por el oficialismo. Desde entonces, se redujo en 270 pesos y estuvo cerca de igualar al oficial minorista.

Si bien se trata de un mercado chico, sus oscilaciones actúan como un termómetro de lo que está pasando en el plano político y económico. En los albores de diciembre, la brecha se ubicó apenas por encima de 0% y, de forma paulatina, fue trepando hasta finalizar por encima de 19%.

El Banco Central finalizó 2024 con compra de divisas

En paralelo, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) cerró la última rueda del año con compras en el Mercado Libre de Cambios (MLC) por US$ 32 millones después de haber vendido más de US$ 803 millones durante la semana anterior.

Según cálculos del analista financiero del Banco de Córdoba, Javier Giordano, el saldo positivo de diciembre alcanzó los US$ 904 millones mientras que en el año ascendió a US$ 18.746 millones.

"Con los US$ 447 millones operados en el MLC en la rueda de hoy diciembre finaliza como el mes con mayor volumen operado. Casi el 25% del total del mes fue transaccionado en las últimas 3 ruedas", explicó Giordano acerca del comportamiento del mercado cambiario.

El monto permitió engrosar las reservas internacionales brutas en US$ 6.137 desde enero. Este lunes, las tenencias del Central cayeron US$ 1.917 y quedaron en US$ 29.607 millones por un movimiento de encajes bancarios típico de fines de cada mes. Se estima que en los próximos días regresarán la mayor parte de los recursos y el número superará nuevamente los US$ 30.000 millones.

MFN CP