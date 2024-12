El Banco Central concretó la mayor venta de dólares en cinco años y cayeron las reservas

Luego de dos días sin operaciones por las Fiestas, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) efectuó la mayor venta de divisas en los últimos cinco años y las reservas internacionales volvieron a caer. En paralelo, los dólares financieros retomaron la senda alcista y la brecha cambiaria superó el 15%.

En efecto, el BCRA debió desprenderse de US$ 599 millones en el mercado cambiario, un récord en lo que va de gestión libertaria. Según el economista jefe de Romano Group, Salvador Vitelli, se trata del mayor número desde el 25 de octubre de 2019 en el ocaso del gobierno de Mauricio Macri.

De esta manera, el saldo positivo de las compras que había cosechado la autoridad monetaria se redujo a US$ 897 millones. La baja se sustenta en las dos ruedas consecutivas con ventas por US$ 778 millones, después de haber encadenado 14 jornadas al hilo con compras.

El BCRA concretó la venta de dólares más grande en cinco años

En diálogo con PERFIL, el consultor de F2, Andrés Reschini, manifestó que "es probable que estemos ante alguna especie de postergación de pagos de importaciones que se están ejecutando luego de la extinción del impuesto PAIS y, por lo tanto, esa presión va a ceder más temprano que tarde".

Coincidió el director de la consultora Outlier, Gabriel Caamaño, al asociar el movimiento vendedor a que varios agentes económicos estaban esperando el fin del tributo que gravaba las importaciones para hacer frente a sus compromisos con proveedores en el exterior.

"Veníamos diciendo que había mayor diferimiento de pagos los últimos meses. Veremos cuanto dura. Por lejos, la mayor venta del año. Le bajó fuerte al acumulado a diciembre. En línea con lo anticipado. Poca oferta además, porque el volumen de divisa era US$ 760 millones", indicó el experto.

Siguiendo esa línea argumental, el analista de mercados Javier Giordano, expresó que el aumento en el volumen operado en el Mercado Libre de Cambios (MLC) estuvo explicado por un "enorme incremento en la demanda" que no se había observado en semanas anteriores.

Cayeron las reservas del Banco Central

Al mismo tiempo, las reservas internacionales brutas sufrieron el impacto de las operaciones en el MLC de forma relativa ya que retrocedieron US$ 131 millones para cerrar en US$ 32.419 millones. Más allá de la caída diaria, a lo largo de diciembre acumulan un alza de US$ 2.207 millones.

A propósito de este tema, un informe de Portfolio Personal Inversiones (PPI) sostuvo que entre el 16 y el 19 de diciembre, el Tesoro le compró US$ 1.930 millones el Banco Central y los depósitos en moneda extranjera en la entidad conducida por Santiago Bausili treparon a US$5.698 millones.

"Es un monto más que suficiente para afrontar los US$ 478 millones remanentes de pago de intereses de Bonares y Globales de enero (ya se enviaron al Bank of New York US$ 1.050 millones) y el principal de US$2.818 millones. Consecuentemente, post pago le quedará al Tesoro unos US$ 2.400 millones, siempre que el neto con otros organismos multilaterales no sea negativo en el interín", manifiesta el reporte.

A la vez, los especialistas de PPI calcularon que las reservas líquidas del Central -disponibles para hacer frente una "corrida"- cerraron noviembre en US$ 13.237 millones y se ubicarían en un estimado de US$ 15.504 millones, el nivel más abultado desde diciembre de 2022.

Por último, el dólar blue avanzó 0,83% o 50 pesos a $1.210; el MEP aumentó 0,80% a $1.170 y el contado con liquidación (CCL) subió 1,20% a $1.187. Así, las diferencias entre las cotizaciones paralelas y el tipo de cambio oficial oscilaron entre 15,3% y 13%, dependiendo el segmento que se analice.

MFN / Gi