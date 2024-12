En el primer día sin Impuesto PAIS, el Banco Central vendió US$ 179 millones y el dólar blue subió a $1.200

Este lunes, el Banco Central vendió US$ 179 millones y las reservas internacionales cayeron US$ 319 millones, hasta alcanzar US$ 32.550 millones.

Se trató de segunda venta del mes y la primera venta de divisas luego de 14 ruedas consecutivas de compras. El volumen y fue el más alto registrado desde agosto. El acumulado en diciembre es positivo, alcanzando los US$ 1.496 millones de compras netas.

El desprendimiento de dólares por parte de la autoridad monetaria se produjo en el primer día tras la eliminación del Impuesto PAIS.

Para Leo Anzalone, director del CEPEC, “la relación es directa y tanto es así que vimos fuertes ventas por parte del Central, cuando hasta hoy venía comprando sostenidamente. Evidentemente los importadores esperaron para comprar "más barato" sin impuesto país y seguramente esto continúe durante los próximos días”.

Escalada del dólar blue

En la jornada, el dólar blue escaló hasta cerrar en $1.200 para la venta, marcando un alza de 3,3% con respecto a la rueda anterior.

En cuanto a los dólares financieros, el MEP operó al alza, cerrando en $1.162 (+1,7%), mientras que el CLL se mantuvo en $1.166.

El Gobierno celebró la eliminación del Impuesto PAIS

la Oficina del Presidente destacó el alcance de la medida y replicó palabras de Javier Milei del pasado viernes durante un discurso en la Bolsa de Comercio de Córdoba: "La eliminación del Impuesto PAIS es un paso fundamental hacia la normalización de nuestra economía. Esto permitirá a los argentinos acceder a productos y servicios a mejores precios, incentivará la competitividad y fortalecerá sectores como el turismo y el comercio exterior".

“La medida forma parte de un plan económico más amplio, cuyo objetivo es estabilizar la economía, incentivar el consumo interno y reactivar la actividad comercial. Con estas acciones, el Gobierno busca promover un mercado interno más dinámico y competitivo, garantizando beneficios tangibles tanto para los ciudadanos como para las empresas argentinas”, indicaron desde la Casa Rosada.

LM