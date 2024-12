Fin del Impuesto PAÍS: Cómo quedan los precios en las compras digitales a partir de este lunes

Desde ayer, el impuesto PAÍS, que gravaba las compras de productos y servicios importados, llegóa su fin. Esto implica una disminución en los costos de servicios digitales, aunque el impacto en otros productos podría ser más moderado.

Por qué se creó el impuesto PAÍS y a qué se debe la negación a la prórroga

Para hablar sobre este tema, Canal E se comunicó con el tributarista, Sebastián Domínguez, quien explicó que este impuesto “fue creado por el gobierno de Alberto Fernández para abordar un problema cambiario y se utilizó una política tributaria que, finalmente, no se resolvió”. Y agregó: “Se instauró este impuesto con una vigencia de cinco años, que terminó ayer, y el gobierno no propuso su prórroga”.

En ese sentido, el entrevistado aseguró que, “no es que el gobierno haya derogado el impuesto, sino que simplemente no lo prorrogó ante el Congreso, lo que llevó a su finalización”. Y aclaró que cuando el gobierno presentó la propuesta, durante la negociación del paquete fiscal, la oposición solicitó que el impuesto se coparticipara y el gobierno rechazó esta idea, argumentando que si se acordaba la coparticipación, no podrían eliminarlo nunca más, ya que iría a recaudación de las provincias.

Cuál va a ser el impacto en el bolsillo de la gente

Con respecto a cómo impactará en las compras digitales, Domínguez explicó que los ciudadanos “lo verán directamente, por ejemplo, en el pago de servicios digitales como Netflix o Spotify, donde dejarán de pagar el 8% correspondiente al impuesto PAÍS”.

En cuanto a otros productos con componentes importados, el entrvistado sostuvo que, “se observará depende del componente específico del producto, ya que el impuesto en algunos casos es del 7,5%”. Sin embargo, “la reducción no será tan significativa en el precio final, probablemente una baja del 1% al 2,5%”.

En ese sentido, el tributarista aseguró que, “es difícil que se note una reducción directa del impuesto en toda la economía”. Sin embargo, en los últimos meses, cuando hubo reducciones del impuesto, “algunas terminales automotrices presentaron nuevas listas de precios con descuentos”.

Para finalizar, Dominguez agregó: “En este mes de diciembre, es posible que se vea una baja del 2%, especialmente relacionada con los componentes importados que afectan el precio final”.