El presidente Javier Milei anticipó que el equipo económico está cerca de reducir el ritmo de devaluación y dejó la puerta abierta para la eliminación del cepo cambiario durante el primer cuatrimestre de 2025. Además, consideró que la Argentina tiene "deflación en dólares".

El mandatario participó de la inauguración del nuevo edificio de la Bolsa de Comercio de Córdoba (BCC) y lanzó diversas definiciones acerca del rumbo económico y las próximas medidas que tomará su Gobierno de cara al año que viene, centradas en la desregulación de la economía.

Qué dijo Javier Milei sobre la devaluación en 2025

“Ya están casi dadas las condiciones para bajar el crawling peg al 1% y estamos negociando un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para el primer cuatrimestre del 2025 y así poder cumplir con las condiciones necesarias para salir de una vez por todas del cepo”, sostuvo el jefe de Estado.

Milei hace referencia a la pauta devaluatoria de 2% mensual que estableció el Banco Central de la República Argentina (BCRA) luego de convalidar un salto del tipo de cambio oficial de 118% en diciembre de 2023. La idea era que el porcentaje sirva como un ancla que fije las expectativas inflacionarias.

Si bien el mecanismo cambiario cumplió su cometido, desde las usinas oficialistas planean una reducción de la devaluación a cuentagotas ya que consideran que pasó de ser un ancla a un factor inercial que le pone un piso a la baja de la inflación, hoy en torno al 2,5% mensual.

Hace poco más de un mes, el líder de La Libertad Avanza había señalado que el recorte del crawling peg al 1% era uno de los tres pilares fundamentales para supirmir las restricciones cambiarias. Las otras condiciones: inflación de 2,5% durante tres meses y resolver los "stocks". Este último planifican resolverlo con fondos frescos del FMI, que confirmó el pedido del Gobierno para negociar un nuevo acuerdo.

Milei aseguró que Argentina tiene deflación en dólares

En su disertación en la BCC, el Poder Ejecutivo destacó las "bondades" de su modelo: "Tenemos superávit fiscal, comercial y energético, y el riesgo país, que cuando nosotros ganamos estaba en los 3000 puntos básicos, cuando asumimos ya había gente que la estaba empezando a ver porque estaba en 1900 y ayer nomásse ubicó por debajo de los 670 puntos básicos".

Por otra parte, Javier Milei consideró que el país tiene "deflación en dólares". Bajo su perspectiva, existe una "inflación inducida" de aproximadamente 2,5% por mes que, en caso de mirar los dólares mayoristas, "llevan dos meses con el equivalente de una deflación en dólares del 1% mensual; es decir, Argentina en dólares tiene una deflación anualizada del 13%".

"Argentina, en dólares, tiene una deflación anualizada del 13%. Es decir, está generando deflación, si uno saca la inducida. Ustedes me pueden decir: 'Bueno, pero a mí no me importa porque me importa la inflación al consumidor'. Es 2,4%, les diría que está en línea con la tasa de inflación inducida. Pero cuando separan la inflación, entre lo que es bienes y servicios, servicios crece al 4,4%. Muy impactada por lo que tiene que ver con las recomposiciones de tarifas. Mientras que bienes lo viene haciendo al 1,6%", argumentó.

Y concluyó con su llamativa explicación del fenómeno inflacionario: "Es decir que, si lo tomo, en términos de bienes, tengo deflación de, también, casi del 1%. Si lo tomo, en términos de alimentos, que es 0,9%, tengo deflación por el equivalente de 1,5%. Y si lo tomo, en términos de canasta básica alimentaria o canasta básica total, que vienen en torno al 1,5%, tengo deflación por un punto".

En otro orden temático, Milei reconoció que sus pronósticos fallaron al aceptar que creyó que "el efecto recesivo iba a ser más largo". "Tocamos fondo entre marzo y abril y, a partir de ahí, la economía empezó a expandirse a un ritmo del 10%. Decían que la inflación bajaba porque caía el consumo que viene creciendo. Los números son mucho mejores de lo que esperábamos”, se sinceró.

Respecto a los niveles de pobreza, el presidente se vanaglorió por hacerlos "caer en más de 20 puntos", en alusión al 38,9% del tercer trimestre de 2024 que calculó el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales (CNCPS) en base a los números del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

“La indigencia pasó de niveles de más del 20%, a niveles entre el 8% y el 9%. Es decir, en los últimos meses, además, sacamos de la pobreza a 8 millones de argentinos. Y vaya que estamos logrando cosas con las ideas de la libertad", se jactó.

MFN / Gi