El economista Diego Giacomini, ex socio de Javier Milei, volvió a cuestionar el plan económico del Presidente y citó una intervención que sucedió esta semana, cuando fue invitado por el streamer libertario Daniel Parisini, alias "Gordo Dan". "Hace meses que te estoy explicando que ibas a mandar a muchos a la quiebra con la apreciación", disparó el ex socio del jefe de Estado.

En la exposición, Milei reconoció que "hoy el problema no es que el dólar suba, sino que caiga. Y que caiga tan rápido que mande a un montón de sectores a la quiebra". En ese sentido explicó que si se liquidaran los dólares que entran en el mercado "se cae el precio" de esa moneda.

Además, el Presidente reafirmó que el gobierno "quiere la cantidad de pesos fija" y que por eso debe "inducir una deflación". Ya que, desde esa perspectiva, si el tipo de cambio estuviera fijo, se venderían los dólares y se expandirían los pesos.

Finalmente, Milei sostuvo que "como el sistema no tiene la flexibilidad suficiente como para vivir en deflación", para evitarlo deben "crear demanda de dólares". Para eso, señaló que habilitaron "la competencia de monedas", de manera que las transacciones se realicen en dólares y no en pesos. "Si vos hoy querés comprar una taza en dólares y pagarla en dólares podes hacerlo", ejemplificó.

Pero ante esas afirmaciones del Presidente, su ex socio Diego Giacomini, también economista, con el que escribió el libro "Libertad, libertad, libertad", fue lapidario con la gestión actual, señalando que hace meses que "le advierte que con la apreciación del peso muchos iban a quebrar".

En ese sentido, Giacomini señaló que los números positivos de los rubros que el Gobierno festeja y la legión libertaria aplaude en redes de manera constante, "no sucede por hacer las cosas bien, sino por haberlas hecho dinámicamente inconsistente".

Y concluyó señalando que "no arregla la 'deflación' apreciación cambiaría la competencia de monedas, salvo que lograras (imposible) que no hubiese transacción cambiarias entre monedas. Y cuarto; hay emisión; emiten los bancos y no tienen más Demanda que la expansión de BM".

"Los simios intelectuales del costado que exclaman 'increíble', 'bárbaro' no te ayudan un carajo, todo lo contrario; porque te mareas en tu necesidad de que te alaben. Y ahora necesitás que te bajen de un palazo. Estás pensando mal económicamente Javier Milei", concluyó Giacomini.

